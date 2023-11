Teufel Ultima25 Active,l’armonia sonora che sconvolge il mondo dell’audio

Con i diffusori da scaffale ULTIMA 25 ACTIVE, Teufel introduce un’autentica versatilità

Grazie alla presenza di tecnologia di amplificazione integrata, ricezione radio digitale e analogica, connessioni dirette per televisori e computer, nonché un ingresso AUX universale, le opzioni di utilizzo sono praticamente illimitate. Dalla camera al salotto, ULTIMA 25 ACTIVE offre un’esperienza sonora potenziata grazie alla possibilità di espansione tramite altoparlanti posteriori e subwoofer wireless.

Teufel ULTIMA 25 ACTIVE: versatilità sonora ineguagliabile

L’ULTIMA 25 ACTIVE offre un audio stereo eccezionale in qualsiasi contesto. Ideali come sistema compatto per ogni ambiente domestico, questi altoparlanti offrono connessione Bluetooth per la riproduzione musicale, integrazione con assistenti vocali, collegamento a giradischi preamplificati e la possibilità di utilizzo autonomo.

Con la ricezione radio FM e DAB+ e la capacità di memorizzare 6 stazioni radio, basta premere un pulsante per accedere ai preferiti!

Un intrattenitore televisivo espandibile grazie al collegamento HDMI, gli ULTIMA 25 ACTIVE si posizionano perfettamente ai lati della TV, accendendosi e regolando il volume insieme allo schermo. Per un suono potenziato, basta collegarli agli altoparlanti posteriori EFFEKT 2 ed EFFEKT ea vari subwoofer wireless, creando un sistema 4.0 o 4.1 senza ingombro di cavi.

Perfetti anche sulla scrivania grazie alla scheda audio integrata, gli ULTIMA 25 ACTIVE migliorano l’esperienza sonora di PC o Mac con una connessione USB-C diretta.

Con il suono iconico della serie ULTIMA, grazie al tweeter da 1 pollice e al driver medio-basso da 6,5 ​​pollici, gli ULTIMA 25 ACTIVE offrono un’esperienza sonora straordinaria. Con un amplificatore di ultima generazione da 100 watt RMS (2x 50 watt), trasformano ogni momento in un’esperienza musicale coinvolgente.

Il controllo intuitivo è alla portata della mano grazie ai pulsanti attivi e al telecomando incluso. Gli ULTIMA 25 ACTIVE si accendono automaticamente quando rilevano un segnale, garantendo un’esperienza senza sforzi.

In breve, gli ULTIMA 25 ACTIVE sono altoparlanti attivi di alta gamma, perfetti per musica, film e giochi. Offrono connessioni versatili, audio potente e un controllo intuitivo, rendendo ogni ascolto un’esperienza straordinaria.

Disponibile in bianco o nero a €549,99 sullo store online di Teufel.

