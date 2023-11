Una delle operazioni principali da fare una volta che avete acquistato la vostra auto è quella di recarvi in un’agenzia apposita per fare l’assicurazione, spesso però richiede delle spese molto elevate, ecco perché vogliamo svelarvi il trucchetto sul come risparmiare sull’assicurazione dell’auto

Dunque, innanzitutto, l’assicurazione è la prima cosa che dovete fare in seguito all’acquisto di un’auto. L’assicurazione è utile non solo per gli altri utenti della strada in caso di incidente, ma anche per voi stessi. L’assicurazione è la chiave per viaggiare in maniera sicura ed essere preparati ad ogni evenienza, come nel caso di furto. L’assicurazione copre infatti eventuali danni o furti del veicolo. Ora, come risparmiare sull’assicurazione dell’auto? Ci sono ben due metodi:

Controllare i siti per assicurazioni online | Come risparmiare sull’assicurazione auto

Il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di controllare i siti per assicurazioni. Abbiamo pubblicato la guida ai migliori siti per assicurazioni online in precedenza, ma quello che più ci sentiamo di consigliarvi è quello di Segugio.it, famoso per la pubblicità con il cane doppiato da Carlo Valli. Su questo sito potete trovare la compagnia di assicurazioni auto più conveniente e molto altro, tra cui mutui, prestiti, bollette luce e gas e tariffe telefoniche o di internet.

Ereditare la classe di merito | Come risparmiare sull’assicurazione auto

Il secondo metodo, più semplice e quasi automatico, è quello di ereditare la classe di merito maturata sul veicolo di un familiare. Questo è possibile grazie alla legge Bersani, infatti un genitore può far passare il veicolo del proprio figlio alla classe di merito, in modo tale da ottenere un enorme risparmio sull’autovettura del acquirente. Questa, come abbiamo detto, è la soluzione più semplice, poiché chi guida da molti anni e non ha mai avuto incidenti, viene premiato scalando di classe e pagando sempre di meno sull’assicurazione. La classe può essere ereditata dal familiare convivente.

Insomma, risparmiare sull’assicurazione auto è facile, specie con siti come Segugio.it o se avete un parente con un’ottima classe d’assicurazione. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo dei motori.