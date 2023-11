Euphoria: la terza stagione arriverà nel 2025

Pare che per il ritorno della serie con Zendaya dovremo aspettare ancora un po’: la terza stagione di Euphoria arriverà nel 2025

Il presidente di HBO, Casey Bloys, ha confermato durante la serata di presentazione delle nuove serie in arrivo in arrivo nel 2024 su Max (ex HBO Max) che la terza stagione di Euphoria non uscirà prima del 2025. Le riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso febbraio, ma a causa di un primo posticipo e poi dello sciopero degli attori e dei doppiatori, i lavori sono rimandati a inizio 2024 (insieme alla seconda stagione di The Last Of Us).

I fan dovranno aspettare il 2025 per la terza stagione di Euphoria

Euphoria è una serie tv drammatica ambientata nella città fittizia di East Highland, in California. Segue le vicende di una diciassettenne tossicodipendente di nome Rue Bennet, interpretata da Zendaya, e di un gruppo di liceali coinvolti in storie d’amore, perdita, dipendenza e violenza. La serie ha debuttato nel 2019 su HBO, attirando milioni di spettatori e diventando il più grande successo dopo Game Of Thrones, questo prima dell’uscita di House Of The Dragon e The Last Of Us. La terza stagione sarebbe dovuta uscire nel 2024, ma a causa di posticipi e sciopero è stata rimandata al 2025.

Non sappiamo ancora niente sulla terza stagione di Euphoria, tranne che per i personaggi del cast che torneranno. Zendaya tornerà, come ci si poteva aspettare, ma nella terza stagione mancheranno due personaggi a causa di alcuni problemi legati agli attori. Dalla fine della seconda stagione, infatti, Euphoria dovrà fare a meno di due personaggi principali: Katherine “Kat” Hernandez e Fezco “Fez” O’Neil. La prima non tornerà a causa della decisione da parte dell’attrice Barbie Ferriera, scelta presa a seguito di alcuni problemi con il regista. Il secondo, invece, non farà parte della terza stagione a causa della morte del suo interprete Angus Cloud, morto lo scorso luglio a causa di un overdose. Vi invitiamo a seguirci su tuttotek.it per ulteriori aggiornamenti, ma per ora la terza stagione di Euphoria arriverà nel 2025.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.