Emily in Paris: il trailer della terza stagione

Netflix ha pubblicato il trailer della terza stagione di Emily in Paris, in uscita sulla piattaforma streaming il 21 dicembre

Manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Emily in Paris. In attesa del 21 dicembre, data d’uscita della terza stagione, Netflix ha pubblicato il trailer e alcuni scatti delle nuove puntate, aumentando così ancora di più l’hype per una delle serie più attese di questo Natale. Netflix ha anche diffuso alcuni dettagli della trama della terza stagione di Emily in Paris, annunciando che, a un anno dal trasferimento a Parigi per il suo lavoro dei sogni, la protagonista, interpretata da Lily Collins, si troverà a dover prendere una decisione fondamentale per il suo futuro, sia professionale che sentimentale. Tutte le puntate di Emily in Paris saranno disponibili a partire dal 21 dicembre, un ritorno importante per una delle serie più amate e apprezzate dell’ultimo anno.

Emily in Paris e le altre uscite di dicembre di Netflix

Questo dicembre sarà un mese molto intenso su Netflix. Spicca l’uscita di Emily in Paris, ma ci saranno anche tante altre novità da vivere fino a Natale. Si parte molto forte con l’arrivo il 2 dicembre della seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare, mentre una settimana dopo arriva la prima commediata natalizia italiana firmata Netflix: Odio il Natale. In vista delle feste, l’agenda si fa molto intensa, con l’uscita il 22 dicembre della seconda stagione di Alice in Borderland e il 25 dicembre di The Witcher: Blood Origin, attesissimo spin-off della serie con protagonista Henry Cavill.

Spazio anche ai film, con le uscite dell’attesissimo Pinocchio di Guillermo del Toro e del secondo capitolo di Knives Out rispettivamente il 9 e il 23 dicembre, e anche al primo reality show italiano firmato Netflix, ovvero Summer Job, in cui vedremo alcuni giovani vivere una vacanza da sogno, a costo però di lavorare per mantenersi. Un dicembre molto ricco, dunque, in cui spicca senza dubbio la terza stagione di Emily in Paris.

