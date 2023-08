È morto Mark Margolis, star di Breaking Bad e Better Call Saul

Mark Margolis, attore noto per aver interpretato Hector Salamanca in Breaking Bad e Better Call Saul, è morto il 3 agosto 2023 all’età di 83 anni a New York

È stato il figlio Morgan a dare l’annuncio della scomparsa di Mark Margolis, precisando che le cause del decesso, avvenuto al Mount Sinai Hospital di New York, sono dovute a una breve malattia. Mark Margolis è nato a Filadelfia nel 1939 da una famiglia ebraica e ha partecipato a numerosissime pellicole dopo aver studiato recitazione con Stella Adler presso il prestigioso Actors Studio. La fama presso il grande pubblico è arrivata grazie all’interpretazione del killer boliviano Alberto nel film Scarface di Brian De Palma. Nel suo palmares si trovano anche film come Cotton Club, Ace Ventura e Requiem for a Dream, a cui si aggiungono oltre quaranta serie tv, tra le quali figurano Star Trek: The Next Generation, Oz e American Horror Story.

Mark Margolis: la carriera e il successo pop con Breaking Bad

Di Margolis, che si è definito come un “attore operaio” ricordando che sei mesi dopo Scarface ha dovuto accettare la proposta di un amico di lavorare nel settore immobiliare per sbarcare il lunario, ricordiamo anche l’annosa collaborazione col regista Darren Aronofsky. Ma naturalmente il successo popolare più recente è dovuto alla partecipazione in Breaking Bad e nel suo prequel Better Call Saul. Riguardo al ruolo di Hector Salamanca ha affermato di essere particolarmente tagliato per la parte.

Sono entrato nello show pur conoscendo soltanto l’episodio in questione, ma, siccome non si tiene conto del giusto, i fan mi hanno preso subito in simpatia. Qualcuno mi ha chiesto: Come hai fatto a interpretare un personaggio così orribile?, e io gli ho risposto: Hai parlato con i miei amici? Be’, ti risponderanno che sono piuttosto infelice di cominciare.

In alcune interviste Margolis ha affermato che Breaking Bad è stata la sua migliore esperienza televisiva. E noi non possiamo che continuare ad amare e odiare allo stesso tempo il suo personaggio.

