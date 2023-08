La moglie di Frankenstein, Maggie Gyllenhaal dirigerà il remake

Stando ad un report trapelato nelle scorse ore, Maggie Gyllenhaal dirigerà il remake de La moglie di Frankenstein per Netflix: nel cast anche Christian Bale e Peter Sarsgaard

Uno dei celebri mostri Universal sarebbe pronto a tornare sul grande schermo, in una versione contemporanea. Nelle scorse ore è infatti trapelata la notizia secondo cui Maggie Gyllenhaal sarebbe al lavoro su un remake de La moglie di Frankenstein (1935) prodotto da Netflix, che dovrebbe vantare nel cast anche la presenza di Christian Bale. Il progetto si intitolerebbe The Bride e potrebbe riportare in auge uno degli horror gotici più apprezzati di tutti i tempi. Concepito come secondo capitolo della saga dedicata a Frankenstein dalla Universal, il lungometraggio immagina il Dr. Frankestein alle prese con la creazione di una compagna per la sua “creatura”, con conseguenze ovviamente inaspettate.

Un remake firmato Netflix de La moglie di Frankenstein

Stando al report, Maggie Gyllenhaal tornerà quindi a collaborare con Netflix dopo il suo debutto alla regia avvenuto con La figlia oscura, adattamento dell’omonimo romanzo di Elena Ferrante con Olivia Colman e Dakota Johnson. Al momento non è chiaro se la star sarà coinvolta nel progetto anche come attrice o se si occuperà solamente della regia. Nel cast, oltre a Christian Bale, già compagno di set di Gyllenhaal nel secondo e terzo capitolo della trilogia de Il Cavaliere Oscuro, dovrebbe figurare anche Peter Sarsgaard, marito dell’attrice. Nessun ruolo è stato però attualmente rivelato e Bale potrebbe quindi interpretare sia la “Creatura” che il Dr. Frankenstein. Le riprese di The Bride dovrebbero cominciare all’inizio del 2024, mentre non è stata ancora rivelata una data d’uscita. Maggie Gyllenhaal, assente dallo schermo dal 2020, quando ha preso parte a Best Summer Ever, ha quindi deciso di continuare ad occuparsi di progetti che la vedono coinvolta dietro la macchina da presa. Netflix, oltre che nel remake del classico del 1935, è coinvolta in un altro adattamento della storia di Frankenstein con la regia di Guillermo Del Toro con Mia Goth, Oscar Isaac ed Andrew Garfield. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.

