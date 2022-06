SO-DIMM CL40 DDR5-4800: novità da Sabrent

Sabrent annuncia i moduli di memoria SO-DIMM CL40 DDR5-4800 ad alte prestazioni

Sembrava che le DDR4 (qui per maggiori informazioni) avrebbero dominato per sempre. Invece, le nuove schede madri e architetture hanno consentito alla memoria di crescere, con l’avvento di DDR5. Le velocità di clock migliorate promettono fino al doppio della larghezza di banda di DDR4. Il tutto con una tensione inferiore per una migliore efficienza. Per aiutare ulteriormente con quest’ultimo bit, DDR5 ha una gestione dell’alimentazione integrata per ridurre i costi e la complessità della scheda madre. Questo è particolarmente utile per laptop e dispositivi embedded nuovissimi e potenti.

Dettagli sui moduli di memoria SO-DIMM CL40 DDR5-4800

L’affidabilità è stata migliorata anche dall’introduzione della tecnologia di correzione degli errori on-die. La disponibilità di memoria è migliorata suddividendo il canale interno a 64 bit (72 bit con ECC) in due canali indipendenti a 32 bit (40 bit con ECC). Inoltre, aggiungendo lo stesso aggiornamento del banco. Combinato con altre funzionalità, comprese quelle che consentono fino a quattro volte la capacità del modulo con la DRAM consumer, DDR5 assicura che la tua CPU multi-core non sia affamata di memoria. Puoi impacchettare più memoria che mai nella tua macchina portatile e portarla in viaggio.

Il DDR5 è disponibile in entrambi i fattori di forma DIMM e SO-DIMM, indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando un desktop, un laptop o un altro dispositivo incorporato. Rispettiamo gli standard JEDEC per garantire compatibilità e affidabilità. Questi nuovi moduli offrono un’ampia gamma di capacità a un prezzo accessibile per rendere l’aggiornamento e il processo di installazione una scelta facile.

E voi cosa ne pensate di questo nuovi moduli di memoria SO-DIMM CL40 DDR5-4800? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).