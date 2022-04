Disney+ ci propone moltissimi contenuti per celebrare al meglio il 22 Aprile, giornata della Terra

Venerdì 22 Aprile sarà la giornata dedicata alla Terra e Disney+ ha deciso di celebrarlo rendendo disponibile sulla piattaforma fantastici titoli che ci permetteranno di nuotare negli oceani più profondi, di attraversare infiniti deserti o irti ghiacciai, o anche di librarci oltre le nuvole più alte.

Polar Bear

Il primo titolo che ci viene proposto è Polar Bear, nuovo documentario di Disneynature che racconta la storia di una madre che si appresta ad affrontare la maternità nel mondo sempre più avverso che gli orsi polari devono affrontare oggi.

Narrato dalla voce di Catherine Keener, due volte candidata all’Oscar, diretto da da Alastair Fothergill e Jeff Wilson e e prodotto da Fothergill, Wilson, Jason Roberts, Keith Scholey e Roy Conli, Polar Bear debutterà su Disney+ il 22 aprile 2022, proprio il giorno dedicato al nostro pianeta.

La fattoria dei nostri sogni: il Ritorno

Lo speciale di 30 minuti che debutterà su Disney+ sempre venerdì 22 aprile, durante la giornata della Terra, è basato sul pluripremiato docufilm del 2018.

Il documentario di riferimento narra la storia di John e Molly Chester che scelgono di andare vivere in una fattoria nella contea di Ventura abbandonando la vita urbana di Los Angeles.

Questo nuovo special segue il viaggio di 10 anni degli agricoltori mentre trasformano la terra in una magica fattoria e documentano l’intero processo in questo speciale commovente che è simile a una vera ragnatela di Charlotte.

Apricot Lane Farms è un mondo bellissimo e complesso che riflette la biodiversità del nostro pianeta, e questo speciale permette di far conoscere al pubblico teneri e bellissimi animali che entreranno rapidamente nei loro cuori e difficilmente ne usciranno.

The Last Tepui

The Last Tepui è un documentario di National Geographic che segue lo scalatore Alex Honnold, detto Free Solo, e una squadra di arrampicatori mondiali, guidati dallo scalatore Mark Synnott in un’estenuante missione nel profondo della giungla Amazzonica.

Il loro compito consiste nell’accompagnare il leggendario biologo ed esploratore del National Geografic in cima al Tepui, l’incredibile “isola del cielo“.

Lo speciale, della durata di un’ora, è la conclusione della serie Explorer del National Geografic.

Anche questo speciale, sarà disponibile dal venerdì 22 Aprile sulla piattaforma.

Titoli di Disney+ dedicati all’incontro con la Natura

In conclusione possiamo affermare che siamo pronti a celebrare la giornata della Terra in compagnia di Disney+ che ci garantisce contenuti Disney, Disneynature e National Geographic che ci porteranno direttamente dal divano alla magia di Madre Natura.

Eccovi una lista completa di magnifici titoli che vi permetteranno di vivere le più belle e intense avventure a contatto con la natura.

[Vi invitiamo a controllare la vostra app Disney+ per la disponibilità dei contenuti, non tutti i titoli sono disponibili in ogni paese.]

Serie National Geographic

Magic of Disney’s Animal Kingdom

Paradise Islands

Meet the Chimps

One Strange Rock

Ancient China From Above

America’s National Parks

Mexico Untamed

Hostile Planet

Earth Live

Continent 7: Antarctica

Tree Climbing Lions

Great Migrations

Disneynature

Elephant

In the Footsteps of Elephant

Dolphin Reef

Diving with Dolphins

Penguins

Penguins: Life on the Edge

Oceans

Bears

African Cats

Born In China

Chimpanzee

Wings of Life

Monkey Kingdom

The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos

Growing Up Wild

Ghost of the Mountains

Expedition China

National Geographic Movies and Specials

Born Wild: The Next Generation

Kingdom of the Blue Whale

The Hidden Kingdoms of China

Kingdom of the White Wolf

Giants of the Deep Blue

The Flood

Into the Grand Canyon

Before the Flood

Expedition Everest

Jane Goodall: The Hope

Sea of Hope: America’s Underwater Treasures

Into the Okavango

Jane

Wild Series

Wild Yellowstone

Wild Russia

Big Sur: Wild California

Wild Central America

Wild Chile

Wild Congo

Wild Hawaii

Wild Nordic

Wild Portugal

Wild Sri Lanka

Wild Uganda

Secrets of Wild India

Disney True-Life Adventures

True-Life Adventures: In Beaver Valley

True-Life Adventures: Nature’s Half Acre

True-Life Adventures: Water Birds

True-Life Adventures: The Olympic Elk

True-Life Adventures: Prowlers of the Everglades

True-Life Adventures: Living Desert

True-Life Adventures: The Vanishing Prairie

True-Life Adventures: The African Lion

True-Life Adventures: Secrets of Life

True-Life Adventures: Perri

True-Life Adventures: Jungle Cat

Se volete sempre rimanere aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.