Recensione Corsair K70 RGB Pro: the queen is back

In questo articolo andremo a vedere la recensione della Corsair K70 RGB PRO una tastiera da gaming che riesce a rinnovarsi senza stravolgere la sua essenza

Corsair in questo 2022 ha deciso di dominare il mercato delle periferiche da gaming. Dopo la recensione della Corsair K100 RGB, finalmente con layout anche italiano, è il momento di leggere come sono andati i test di una delle tastiere più amate dai giocatori.

Ovviamente non mancano le novità e scopriamo subito che anche la K70 di nuova generazione vanta, come spesso accade per le nuove periferiche top di gamma del brand, la tecnologia Corsair Axon.

Grazie a questa feature è infatti possibile raggiungere 8000 Hz di hyper polling.

Ovviamente rimane la scocca in alluminio ma cambiano i tasti. Se si acquisterà la versione italiana non si troveranno purtroppo i tasti in PBT double-shot, ma comunque si avrà una novità anche sotto questo aspetto.

Se infatti Corsair ha sempre montato tasti in ABS in questa K70 RGB PRO troveremo come materiale il policarbonato. In poche parole anche la qualità dei tasti è stata migliorata ulteriormente.

Per concludere l’introduzione dedicata ai tasti è bene segnalare che abbiamo ricevuto da Corsair per questa recensione della K70 RGB PRO la versione con gli switch MX Red.

Fra le altre novità troviamo anche un sistema d’illuminazione a 16.8 milioni di colori che permettono d’illuminare ogni singolo tasto separatamente.

Concludiamo, l’introduzione, alle novità citando il poggiapolsi con aggancio magnetico e non più con un sistema a incastro.

Packaging e design | Recensione Corsair K70 RGB PRO

Per quanto concerne il packaging di questa Corsair K70 RGB PRO non ci discostiamo dalle classiche scelte del marchio. Confezione in cartone con sfondo giallo e foto della tastiera sulla parte superiore. Come al solito non mancano sulla scatola le caratteristiche principali della keyboard.

All’interno della confezione troviamo la nostra K70 RGB PRO, il poggiapolsi e il cavo per connessione al PC. Prima di proseguire credo sia interessante sapere che il cavo si collega alla testiera con una porta USB di tipo C e al PC con una classica presa USB 3.0.

Per quanto riguarda l’estetica e i materiali siamo davanti a qualche piccola modifica ma nel complesso siamo in linea con il passato.

Le dimensioni nonostante il formato 100% sono più che ragionevoli e a meno che non siate amanti della tastiera in diversa forma non averete nulla da recriminare.

Ottimo il sistema d’illuminazione e buono anche il comparto multimediatico. Grazie ai tasti posti appena sopra il tastierino numerico e sopratutto grazie alla fascia più alta gestire i contenuti multimediali sarà comodo e veloce.

La rotella in alluminio per gestire il volume e ottima e il display sempre pronto a segnalare i vari blocchi attivi e una feature alla quale una volta abituatosi è praticamente impossibile rinunciare.

Ovviamente questa tastiera, come da tradizione di K70, è studiata per i tornei e non poteva mancare quindi il tasto dedicato a essi. Troviamo infatti nella parte posteriore, proprio in fianco all’attacco type C, uno switch con LED annesso che fungerà da tasto Tournament. Una volta abilitato verranno bloccate tutte le Macro.

Come si comporta in gioco e nella scrittura? | Recensione Corsair K70 RGB PRO

Sin dal primo tasto premuto è facile “sentirsi a casa” con questa tastiera meccanica.

Il feeling che si ha con la pressione dei tasti e la velocità di ricezione del comando che si tramuta in un’azione immediata a schermo ci fa capire immediatamente che siamo davanti a una keyboard pensata e costruita per il gioco competitivo.

Niente fronzoli solamente la voglia di dominare la partita e arrivare al risultato.

Ovviamente non siamo giocatori professionisti ma dopo anni passati a testare periferiche di ogni tipo possiamo assicurarvi che difficilmente troverete una tastiera così intuitiva.

Non trascurabile la funzione AXON e gli 8 Mb di memoria integrata in grado di rendere personalizzabile i vostri profili e salvarli direttamente sulla periferica.

Gli switch completamente meccanici sono ovviamente studiati per le sessioni di gaming ma dal canto nostro li abbiamo trovati, anche per abitudine, comodi durante le sessioni scrittura.

Il poggiapolsi se pur non comodo come quello di Corsair K100 RGB guadagna la funzione di magnetismo per l’aggancia rapido alla tastiera. Se unite questa comodità alla possibilità di rimuovere il cavo è facile intuire che portare la vostra tastiera ovunque non sarà mai un problema.

Vediamo la scheda tecnica

Abbaiamo anticipato molteplici dati su questa tastiera ma crediamo che un veloce recap possa rendere un’idea ancora maggiore.

Telaio: Alluminio

Switch: CHERRY MX RED

Retroilluminazione: ogni tasto e illuminato singolarmente ed’è possibile gestirlo tramite iCUE

Polling rate: 8.000 Hz

Connettività: USB 3.0 o 3.1 Type A

Memoria interna: 8Mb

Profili registrabili: fino a 50

Altro: tasti multimediali, blocco funzione Windows, poggiapolsi magnetico

Chi dovrebbe acquistare questa Corsair K70 RGB PRO?

In poche parole siamo davanti a una tastiera pensata e costruita per i gamer più esigenti. I materiali al top, gli switch, la modalità torneo e tutte le feature come la possibilità di aumentare la velocità di polling rate fino a 8.000 Hz, grazie alla tecnologia Axon, danno vita a una periferica di altissimo livello.

Chi ha amato la “vecchia” K70 probabilmente adorerà questa nuova versione. Ovviamente il prezzo non è dei più accessibili e la tastiera in questione non è pensata per tutti. Nonostante l’ottimo feeling in scrittura il rumore dei tasti potrebbe risultare fastidioso a chi non è abituato.

In conclusione ci sentiamo di consigliare questa fantastica tastiera ai giocatori che non vogliono scendere a compromessi.

Vogliamo consigliare questa a chi non ha problemi nel spendere una cifra non esattamente abbordabile ma che lo fa per avere una tastiera che per moltissimo tempo accompagnerà il giocatore nelle sue partite. Se non volete accontentarvi la Corsair K70 RGB PRO è la tastiera che fa per voi!