Digimon Adventure 02: The Beginning è il sequel del film dedicato ai Digimon, di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale durante il DigiFest 2023

Digimon Adventure 02: The Beginning è il titolo del sequel dedicato al celebre frinchise sulle creature digitali e proprio in questi giorni a Tokyo in Giappone si sta svolgendo il DigiFest 2023. Da questo festival sono trapelate molte notizie e novità e una di queste è il trailer ufficiale di Digimon Adventure 02 e anche un poster ufficiale.

Digimon Adventure 02: The Beginning: ecco il trailer ufficiale

Questo nuovo titolo, si aggiunge ad una serie di film che hanno visto sei film all’interno della serie Digimon Adventure e poi un altro film dal titolo Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, del 2020. E questo ultimo film è l’unico che è stato distribuito anche nelle sale italiane nel 2021 con un evento speciale. Questo sequel si colloca a livello temporale proprio successivamente le vicende dell’ultimo film e si ispira alla seconda stagione della serie originale, ovvero Digimon Adventure 02 andata in onda dal 2001 al 2002 in Italia. Per la precisione questo film parte da dieci anni dopo le vicende della serie e quindi potremo vedere i protagonisti adulti, circa sui ventanni di età. Possiamo quindi rivedere Daisuke, Miyako, Iori, Takeru Takashi, Hikari e Ken alle prese con il convivere con la loro esistenza fatta di nuove responsabilità nella gestione dei propri Digimon. In questo scenario comparirà un nuovo personaggio, Rui Owada un uomo misterioso che sostiene di essere il primo essere umano ad aver fatto squadra con un Digimon.

In Giappone verrà distribuito nelle sale il 27 ottobre 2023 e in Italia ancora non si conosce la data, anzi si spera che possa essere distribuito, visto che della nuova serie di film uno solo è arrivato in Italia con un evento speciale. Non ci resta quindi che attendere qualche altra notizia in merito!

