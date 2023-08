Addio ad Angus Cloud, il celebre attore che ha dato il volto all’amato Fezco di Euphoria, si è spento a soli 25 anni

È sempre difficile dare questo genere di notizie, ma ancora di più se la persona in questione era un giovane e promettente attore. Angus Cloud, celebre per aver recitato al fianco di Zendaya, nella serie tv Euphoria, prestando il volto al tormentato Fezco, ci ha lasciati a soli 25 anni. Il giovane, ritrovato senza vita nella casa di famiglia ad Oakland, aveva perso da pochissimo tempo il padre, con cui aveva uno splendido rapporto.

L’annuncio della famiglia | Angus Cloud: ci ha lasciati l’attore di Euphoria

I motivi del decesso non sono ancora stati resi noti. Angus non ha mai nascosto di soffrire di depressione e si era soffermato spesso sul tema delle malattie mentali. A dare la triste notizia è stata la famiglia, attraverso una nota, in cui sottolineavano l’umorismo, le risate e l’amore che il ragazzo aveva nei confronti di tutti:

È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora di nuovo con lui, che era il suo migliore amico.

Ancora molto scossa, la famiglia si è soffermata sulle battaglie del giovane attore. La loro speranza è che la sua prematura scomparsa possa essere un promemoria per tutti coloro che stanno vivendo una condizione simile a quella di Angus, fiduciosi che non debbano affrontare il mostro della depressione nella solitudine. Anche Sam Levinson, creatore della serie Euphoria, lo ha ricordato come “troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto“.

Angus Cloud era nato ad Oakland, il 10 luglio 1998, da una famiglia residente in Irlanda. Proprio in questo Paese avrebbe voluto trasferirsi, prima di essere scelto per la parte di Fezco, ruolo che gli ha portato molta notorietà. Prima di diventare attore, ha lavorato in un ristorante di pollo e cialde, vicino al Barclays Center, a Brooklyn. Proprio qui è stato scoperto dall’agente di casting Eléonore Hendricks. Oltre ad Euphoria, Angus aveva preso parte alla pellicola North Hollywood, di Mikey Alfred (2021) e alla serie The Perfect Women (2019). Nel 2022 aveva invece partecipato ai videoclip Cigarettes di Juice Wrld e Mamiii di Becky G e Karol G.

