Digimon World: Next Order è disponibile su Nintendo Switch e PC

Non saremo “insieme a Davis, Yolei, Cody, Kari e TK”, ma Digimon World: Next Order ci aspetta comunque su Nintendo Switch e PC… da oggi!

Per quanto noto principalmente per l’ottimo anime, il franchise nato come “rivale per caso di Pokémon” fa oggi il suo ritorno su Nintendo Switch (e PC) con Digimon World: Next Order. Il titolo, per chi non ne fosse al corrente, si pone come GdR e vede il mondo digitale (Digiworld, per chi ricorda la sopracitata serie) piombare nel caos. Il nostro compito, in quanto Digiprescelti, sarà quello di impedire la distruzione del mondo ad opera di un virus. Quest’ultimo è in grado di trasformare qualsiasi creatura digitale in una copia di Machinedramon, che rientra nel rango più potente e distruttivo dei mostriciattoli virtuali (il Livello Mega, come i fan ricorderanno).

Nintendo Switch e PC, due nuovi mondi digitali per Digimon World: Next Order

I port di Digimon World: Next Order introducono feature aggiuntive. È infatti prevista una neonata “modalità principante” con cui farsi più facilmente le ossa con lo storico franchise di Bandai Namco per i neofiti abituati alle sfere biancorosse. Inoltre, il movimento nel mondo di gioco ha ricevuto un quanto mai benvenuto incremento di velocità, al fine di rendere più fluide le fasi di esplorazione di Digiworld. Ma le parole lasciano un po’ il tempo che trovano, quando si tratta di un titolo di questo calibro. È decisamente meglio mostrarvi direttamente un trailer del gioco!

Insieme a due compagni, i giocatori avranno anche modo di reclutare gli oltre 200 Digimon in cui si imbatteranno, per poi nutrirli e addestrarli. La Digievoluzione, d’altronde, bisogna guadagnarsela. Il titolo offre un’esperienza bilanciata tra esplorazione, addestramento, gestione e, naturalmente, pure il combattimento. In tutto questo la città di Floatia fungerà da hub centrale, e starà al giocatore farla fiorire e popolarla con i Digimon stessi. Lo stesso comprende anche le migliorie da apportare agli edifici, nonché la gestione dell’agricoltura (un must, sulla console) e l’evoluzione della città da villaggio ad autentica metropoli.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.