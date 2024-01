Anya Chalotra in Creature Commandos: interpreterà Circe

Nella serie animata Creature Commandos ci sarà anche Anya Chalotra, la Yennefer di The Witcher: la conferma arriva direttamente dal regista James Gunn e l’attrice interpreterà Circe, un’avversaria della supereroina Wonder Woman

Ci sono nuovi aggiornamenti sulla serie tv Creature Commandos, la serie che darà inizio al nuovo DCU. La notizia ci è stata data direttamente dal regista e capo del DCU, James Gunn. Nel cast vocale della serie animata ci sarà anche Anya Chalotra (qui trovi la sua filmografia completa), attrice diventata famosa per il ruolo di Yennefer di Vengerberg nella serie tv Netflix The Witcher. L’attrice darà la voce a Circe, un’avversaria di Wonder Woman. La conferma arriva su Threads da una risposta del regista. Circe è una villain di Wonder Woman e si basa sull’omonimo personaggio della mitologia greca. Circe è una dea immortale di Aeaea con capacità magiche e una bellezza sovrannaturale.

Anya Chalotra in Creature Commandos nei panni di Circe

Sembra però che il ruolo di Anya Chalotra in Creature Commandos non sarà centrale. Gunn infatti ha detto che tutti i personaggi regolari sono già stati svelati nel 2023, ciò significa che il personaggio di Circe sarà di contorno. Considerando però che nel DCU ci saranno anche film live action, molto probabilmente vedremo Circe in uno dei prossimi progetti. C’è già una serie tv drammatica, dal titolo Paradise Lost, in cui andremo per la prima volta (nel DCU almeno) sull’isola di Themyscira. Questa potrebbe essere l’occasione d’oro per far apparire Chalotra in live action.

Nel cast principale della serie animata Creature Commandos troviamo Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., David Harbour nei panni di Eric Frankenstein, Indira Varma sarà la Sposa, Maria Bakalova sarà la Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo di Nina Mazursky e Alan Tudyk sarà il Dr. Phosphorus. Sean Gunn invece riprenderà il ruolo di Weasel, ma doppierà anche G.I. Robot, mentre Steve Agee riprenderà il ruolo di John Economos.

Creature Commandos uscirà verso fine 2024. Cosa ne pensi? Sei entusiasta di vedere Anya Chalotra nella serie? Faccelo sapere nei commenti. Resta con noi su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

