Godzilla Minus One: confermata la data d’uscita in Italia

Godzilla Minus One: l’uscita in Italia è confermata, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano, in un evento cinematografico

La data d’uscita di Godzilla Minus One in Italia è fissata dall’1 al 6 dicembre, alla regia troviamo Takashi Yamazaki, che si occuperà anche della sceneggiatura e degli effetti speciali. I fan potranno gioire, poiché inizialmente il film doveva arrivare solo nelle sale cinematografiche in Giappone, ma anche noi italiani riusciremo a vedere il nuovo capitolo con protagonista il Re dei Mostri, anche se non avremo il doppiaggio in italiano, ma sarà un film evento.

Godzilla Minus One: la data d’uscita in Italia e il trailer

A circa settant’anni dalla creazione del kaiju e dopo il suo ultimo film Godzilla 2: King of the Monsters, farà il suo ritorno in sala nel suo nuovo film prodotto dalla Toho in Godzilla Minus One. Nel trailer rivediamo Godzilla mentre distrugge il giappone divorando un treno e combattendo contro una flotta navale. Il film è ambientato nella crisi del dopoguerra e il kaiju è più scatenato che mai, con una cgi trattata con cura e tanta azione che siamo sicuri saprà intrattenerci. La cgi inoltre non ha nulla da invidiare al Godzilla del Monsterverse. In Italia il film sarà distribuito da Nexo Digital dall’1 al 6 dicembre come evento speciale, in lingua originale e sottotitolato in italiano. Nel cast troviamo Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando e Kuranosuke Sasaki. La sinossi ufficiale del film cita:

L’appuntamento sul grande schermo coincide con il 70° anniversario di Godzilla del suo primo debutto cinematografico e ci trascina nel Giappone del dopoguerra, dove arriva il grande terrore: Godzilla, che costringe la popolazione del paese devastato dalla guerra a combattere nuovamente per la sopravvivenza.

Ricordiamo che il film arriverà in Italia in un evento speciale dall’1 al 6 dicembre, per festeggiare i 70 anni di storia cinematografica del personaggio. Noi fan del lucertolone non vediamo l’ora di rivederlo al cinema! Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati su film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.