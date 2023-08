Scopriamo la classifica completa, stilata da alcuni critici cinematografici, relativa al miglior film di Christopher Nolan

In attesa dell’uscita nelle sale italiane di Oppenheimer, World of Reel, in collaborazione con 120 critici cinematografici, ha deciso di combattere l’attesa, stilando la classifica dei migliori film del regista Christopher Nolan. Un ottimo spunto su cui potersi basare, soprattutto per chi ancora non ha conosciuto tutte le sue opere e per scoprire quali sono i film da non perdere assolutamente. Scopriamo quale pellicola è la vincitrice.

La pellicola vincitrice | Christopher Nolan: i critici hanno eletto il suo miglior film

Forse molti di voi se l’aspetteranno, altri saranno invece molto indecisi, altri ancora non saranno d’accordo, ma la pellicola che si è aggiudicata il primo posto nella classifica dei migliori film di Christopher Nolan è Il cavaliere Oscuro. Il film, uscito nel 2008, è riuscito a sbaragliare la concorrenza, imponendosi al primo posto. Complice il “fattore supereroe” che va tanto di moda oggi, ma anche (e soprattutto) la presenza dell’indimenticabile Heath Ledger, che poco prima di lasciarci ci ha regalato un’interpretazione straordinaria di Joker.

La classifica prosegue poi con altre pellicole di grandissimo successo: Memento, Dunkirk, The Prestige e Inception. Al sesto posto troviamo invece il lungometraggio che noi italiani stiamo aspettando con ansia, ossia Oppenheimer, già presente nella classifica, perché già disponibile nelle sale estere. La nuova uscita è riuscita a battere anche grandi classici della filmografia di Nolan, come Interstellar e Batman Begins. Una posizione che certamente fa ben sperare chi, come noi, ha voglia di correre in sala per scoprire questa nuova ed emozionante storia, basata sul fisico J Robert Oppenheimer, sul suo lavoro e sugli eventi che hanno portato al tragico sviluppo della bomba atomica. Ecco dunque la classifica completa:

Il Cavaliere Oscuro (2008) Memento (2000) Dunkirk (2017) The Prestige (2006) Inception (2010) Oppenheimer (2023) Interstellar (2014) Following (1998) Batman Begins (2005) Insomnia (2002)

