Sono trapelate delle possibili informazioni sui prossimi film e serie tv che potremmo vedere nel DCU, il reboot dell’universo cinematografico dedicato ai supereroi dei fumetti DC Comics!

Il nuovo universo cinematografico della DC, detto anche DCU, di James Gunn (dai un’occhiata alla filmografia completa di Gunn), sta per iniziare. Dopo l’ultimo film del DCEU: Aquaman e il Regno Perduto (leggi la recensione di Aquaman e Il Regno Perduto), abbiamo finalmente delle possibili informazioni sui prossimi progetti del DCU che potremmo vedere nei prossimi anni. Tra i progetti trapelati ci sono anche The Brave and The Bold, Waller e altri progetti inediti! Vediamo insieme cosa ci aspetta nel prossimo futuro! Questi sono tutti rumor, quindi vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le pinze.

Plastic Man | DCU: ecco i film e le serie tv che potremmo vedere!

Il film su Patrick O’Brian (conosciuto ai molti come Plastic Man), potrebbe essere uno dei primi progetti in corso di sviluppo presso la Warner Bros. Tempo fa avevano già intenzione di farci un film, ma purtroppo è stato cancellato. Plastic Man non è mai stato molto commercializzato, ma è sempre stato un personaggio molto apprezzato per il suo umorismo surreale e farsesco e per la sua natura stravagante. Plastic Man ha avuto molte serie a fumetti, inclusa una serie animata negli anni 80. La sua apparizione più recente e più conosciuta risale alla serie animata Batman: The Brave and The Bold degli inizi anni 2000, dove è un personaggio ricorrente e ricopre il ruolo di vena comica della serie. Un film su di lui potrebbe essere davvero una bella sorpresa e piuttosto gradita!

Huntress | DCU: ecco i film e le serie tv che potremmo vedere!

La versione di Huntress che dovremmo vedere nel DCU è quella più conosciuta, ovvero Helena Bertinelli, personaggio che nell’universo dc dovrebbe essere per metà italiano e per metà coreano (a differenza dei fumetti dove è italoamericano). Huntress è nato come avversario di Batman, ma da quando Helena Bertinelli è diventata la versione ufficiale di Terra 1, è diventata membro ufficiale della Batfamily e della Justice League. Il personaggio ha già avuto due trasposizioni in live action: nella serie tv Arrow, apparso nella seconda stagione, ed è stato membro della squadra Birds Of Prey nel film omonimo.

The Brave and The Bold | DCU: ecco i film e le serie tv che potremmo vedere!

Precedentemente si rumoreggiava che John Logan si sarebbe occupato della sceneggiatura del film, ma nel corso del tempo questo rumor sembrava indebolirsi sempre di più, facendo credere che lo sceneggiatore non fosse più legato al nuovo film di Batman. Dopo un po’ di silenzio, alla fine James Gunn si è fatto sentire e ora finalmente abbiamo la risposta riguardo a questo rumor: alla fine John Logan non è mai stato coinvolto nella sceneggiatura del film.

Waller | DCU: ecco tutti i film e le serie tv che potremmo vedere!

Sulla serie tv Waller, incentrata sul personaggio di Amanda Waller, ci sono molti più rumor. La serie potrebbe essere composta da 13 episodi, la maggior parte degli episodi potrebbero essere già stati scritti e Phil Abraham (I Soprano) potrebbe dirigere i primi due e potrebbe già iniziare il casting. Freddie Stroma, già visto nella serie tv Peacemaker, potrebbe riprendere il suo ruolo di Vigilante, mentre Sean Gunn dovrebbe interpretare Maxwell Lord nella serie. John Douglas Thompson e Ivanna Sakhno, invece, dovrebbero ricoprire ruoli di supporto nella serie. La stagione dovrebbe essere divisa in due parti, con la prima parte che dovrebbe uscire nella primavera del 2025, la seconda parte invece la seconda metà di autunno. Queste erano voci su Threads, voci che purtroppo James Gunn ha smentito, ma ha rivelato che ci saranno presto notizie sulla serie tv.

Presto avremo delle notizie

Sul futuro del DCU si sa ancora ben poco di certo, l’unica certezza è il casting di Superman: Legacy, già confermato dal regista, dove vedremo David Corenswet nei panni di Superman, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Oltre alla serie animata Creature Commandos, non sappiamo altro, ma il capo della DCU James Gunn ha promesso che presto avremo notizie in più.

Appena sapremo qualcosa di più sui progetti di James Gunn, le pubblicheremo. Restate aggiornati su tuttotek.it per leggere prossimamente le news sul DCU e molto altro!

