Avengers 5: l’uscita è rimandata per dopo il 2026, “è troppo presto”

Brutte notizie per i fan del Marvel Cinematic Universe: l’uscita di Avengers 5 è stata rimandata e il film uscirà dopo il 2026 per via di alcune problematiche legate alla produzione, c’è ancora troppo lavoro di cui occuparsi prima che possa uscire il nuovo film degli Avengers

Le brutte notizie per gli appassionati del mondo Marvel non finiscono qui: dopo il licenziamento di Jonathan Majors da parte dei Marvel Studios (qui trovi la storia dei Marvel Studios), arriva un altro aggiornamento che non renderà affatto felici i fan dell’MCU. Secondo una voce, infatti, sembra che i fan potrebbero aspettare più tempo del previsto per poter vedere il quinto film dedicato alla squadra dei Vendicatori. La voce arriva direttamente da Alex Perez, lo scrittore di The Cosmic Circus, che ha pubblicato un post su X (l’ex Twitter) dove parla proprio di Avengers 5, scrivendo testuali parole:

Attenzione, Avengers 5 NON uscirà nel 2026. C’è ancora molto lavoro di cui occuparsi e troppo da impostare prima che potremo tuffarci in profondità nel prossimo film degli Avengers.

L’uscita di Avengers 5 rimandata: colpa di Jonathan Majors?

Questa frase detta da Alex Perex, in realtà, non è stata né confermata, né smentita da Disney e Marvel. Quindi, per il momento, questa affermazione dobbiamo prenderla con le pinze, perché in via ufficiale non hanno ancora annunciato alcuno slittamento su Avengers 5. Nel frattempo, le voci corrono sui social e i fan sono sinceramente preoccupati sul destino del quinto film della squadra di eroi più amata del mondo, che sperano vivamente di non vedere rimandato ancora. Il film ha già perso il suo sottotitolo: The Kang Dynasty, dopo il licenziamento dell’attore Jonathan Majors in seguito alle accuse di abuso e violenza, poi confermate, sull’ex fidanzata. Ancor prima, il film ha perfino perso il regista Destin Daniel Cretton, che seppur abbia abbandonato il progetto, continuerà a lavorare con i Marvel Studios.

Di chi è la colpa di tutto questo? Di Jonathan Majors? Non proprio. O meglio, il suo caso ha sicuramente cambiato i piani della Marvel, anche se puntano più su un recast del personaggio di Kang. Le cose però sono più complicate di così: ci sono ancora alcuni film che devono uscire prima, come Thor 5, Spider-Man 4, I Fantastici 4, Doctor Strange 3 e altri film che dovrebbero preparare il terreno per Avengers 5. Al momento, come possiamo ben immaginare a causa di tutte queste problematiche, il film non ha ancora una data d’uscita. Dovremo aspettare i prossimi mesi per sentire cos’hanno da dirci i Marvel Studios.

Cosa ne pensate? Avete ancora speranze per questo film o pensate anche voi che il film non uscirà nel 2026? Scatenatevi con le vostre teorie nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.