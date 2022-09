DC League of Super-Pets: i super animali sono al cinema

DC League of Super-Pets porta al cinema un’inedita squadra di super animali pronti a sconfiggere il crimine come i loro amici umani

Un inedito gruppo di supereroi è pronto a entrare in azione. DC League of Super-Pets porta in scena a partire dal 1 settembre al cinema le avventure di Krypto Superdog, del Bat-Segugio Asso e del resto del gruppo di super animali che proprio come i loro amici umani si dedicano alla lotta al crimine. Un film molto atteso, specialmente dai più piccoli, che porterà sul grande schermo i migliori amici dei supereroi più potenti del pianeta.

DC League of Super-Pets: la trama

Krypto Superdog e il suo padrone Superman hanno gli stessi poteri e insieme combattono il crimine per tenere al sicuro la loro città: Metropolis. Il supereroe kryptoniano viene però rapito insieme al resto della Justice League, il gruppo di eroi più potenti del mondo con cui collabora, e a quel punto Krypto allestisce un improvvisato gruppo di animali domestici per liberare il suo amico e il resto della squadra.

Per questa avventura, Krypto arruola Asso il Bat-Segugio, la maialina MP, la tartaruga Merton e Chip lo scoiattolo. Tutti gli animali hanno dei poteri e Krypto, abituato ormai da anni a conviverci, deve insegnare ai nuovi compagni di squadra a gestirli per aiutarlo a salvare Superman e gli altri supereroi.

Due voci d’eccezione

La versione italiana di DC League of Super-Pets potrà contare su due doppiatori di assoluto prestigio. Si tratta di due grandi nomi della comicità italiana: Lillo presta la propria voce a Krypto Superdog, mentre Maccio Capatonda è il doppiatore di Asso il Bat-Segugio. Direttamente dallo show di Amazon Prime Video Lol, i due sono pronti a essere protagonisti al cinema, prestando la loro voci ai due supereroi a quattro zampe.

La regia del film è firmata da Jared Stern, al debutto da regista dopo le esperienze come sceneggiatore e consulente per i film “LEGO”, in cui ha dovuto già convivere con l’universo DC Comics. Lo stesso Stern ha scritto la sceneggiatura del film, insieme al suo collaboratore John Whittington. Nella versione originale è presente un cast di doppiatori di assoluto livello, da Dwayne Johnson a Keanu Reeves, fino a Kevin Hart e John Krasinski.

DC League of Super-Pets è disponibile nelle sale cinematografiche dal 1 settembre. Un’ottima occasione per vedere all’opera un peculiare gruppo di supereroi, pronti a vivere un’elettrizzante avventura per salvare la Justice League.

