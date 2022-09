Recensione SmallRig RM120: lampada LED RGB per foto e video

In questa recensione il protagonista è SmallRig RM120 un lampada LED per foto e video molto compatta, ma potente che ci può aiutare in diverse situazioni. Vediamo se ha risposto alle nostre aspettative!

In fotografia e nelle produzioni video la cosa più importante è sempre e solo la luce. Anche uno smartphone, utilizzando una corretta illuminazione, può dare risultati spettacolari. Infatti ciò che rende “cinematic” uno scatto o un video non è lo strumento utilizzando per riprendere la scena, ma la costruzione della scena stessa con l’utilizzo di un’appropriata illuminazione e composizione. Uno strumento come SmallRig RM120 è davvero utilissimo, soprattutto se siamo alle prime armi e non vogliamo investire cifre enormi. Si tratta di una lampada LED RGB in grado di riprodurre diversi effetti. In questa recensione andremo a capire che tipo di prodotto è e soprattutto come si può utilizzarlo al meglio.

Design e caratteristiche | Recensione SmallRig RM120

Sin da quando si apre la scatola si ha la sensazione di maneggia un prodotto professionale. La qualità costruttiva è buona e si avverta la solidità del prodotto che è in parte realizzato in lega di alluminio. La scelta di utilizzare il metallo certamente conferisce una maggiore resistenze a usura e stress. oltre che migliorare la dissipazione termica. Inoltre rende questo faretto LED bello da vedere e toccare. Il design è minimal ed in linea con quello che si aspetta da prodotti professionali.

La forma è rettangolare (dimensioni 125 x 75 x 15 mm). Su un lato corto ed uno lungo abbiamo due fori filettati da 1/4″ per montare la lampada LED su un supporto (come quello incluso nella confezione) sia in verticale che in orizzontale. Sul lato lungo superiore troviamo il pulsante di accensione, mentre sul restante lato corto troviamo i tasti per regolare l’intensità della luce, il colore, le funzionalità.

SmallRig RM120 è dotato di 120 LED RGB che mettono poco meno di 1600 lux a 30 centimetri di distanza. Per capirci è abbastanza luminoso da accecare una persona se utilizzata a 30 cm di distanza. Con un CRI pari a 98+ possiamo aspettarci uno ottimi spettro di emissione e quindi che vadano preservati i colori originali dei nostri soggetti. Presente anche un piccolo schermo OLED per visualizzare le impostazioni correnti. La lampada LED arriva assieme ad una custodia in gomma semi-opaca che funge sia da diffusore che da protezione in caso di cadute.

Funzionalità e usabilità | Recensione SmallRig RM120

Abbiamo capito che questo lampada LED godi di una buona qualità estetica e costruttiva. Ma anche sulle funzionalità non sono da meno. SmallRig RM120 offre tante modalità di illuminazione creative. Premendo il tasto “SET” sul lato possiamo accedere alle varie modalità d’uso:

FX : include una serie di 12 effetti luminosi integrati che si ispirano alla vita reale – come il fuoco oppure una lampadina rotta – oppure effetti di colore come il loop automatico su tutte le tonalità oppure oppure pulsare colori a caso.

: include una serie di 12 effetti luminosi integrati che si ispirano alla vita reale – come il fuoco oppure una lampadina rotta – oppure effetti di colore come il loop automatico su tutte le tonalità oppure oppure pulsare colori a caso. CCT : permette di controllare la temperatura della luce da 2500K a 8600K.

: permette di controllare la temperatura della luce da 2500K a 8600K. HSI : potremo controlla tonalità e saturazione del coloro emesso dalla lampada, seguendo lo standard di rappresentazione HSI

: potremo controlla tonalità e saturazione del coloro emesso dalla lampada, seguendo lo standard di rappresentazione HSI RGBW: potremo controllare il colore della luce, settando direttamente i colori con il codice RGBW

Il bello è che con solo 3 tasti è possibile controllare tutto! Una delle due ghiere controlla direttamente la luminosità del faretto LED. La seconda invece permette di personalizzare le impostazioni. Questa seconda ghiera si può premere e spostare in alto e in basso, permettendo sia variazioni fini che molto rapide. Una bella soluzione molto furba e funzionale.

Nel complesso questa lampada LED risulta semplicissima da utilizzare. In pochi istanti potrete mettere su un piccolo set up e cominciare a scattare fotografie o girare il vostro video.

Come usarlo? | Recensione SmallRig RM120: c

Veniamo al punto chiave: come posso sfruttare al meglio questo faretto LED? Le dimensioni e la potenza ovviamente non lo rendono adatto a qualsiasi scenario. Sicuramente SmallRig RM120 produce una buona luce se lo si pone tra 30 cm e 90 cm circa dal soggetto. In questa situazione avrete una luce omogenea, senza vignettatura e di buona intensità. A questa distanze può essere utilizzato anche come luce principale. Se invece lo utilizzare come luce secondaria allora possiamo anche tenerlo più distante.

Veniamo però qualche esempio pratico. Per foto e video still life e food va benissimo, sia come luce principale che secondaria. In genere si tratta di soggetti di piccole dimensioni e quindi perfetti per questo tipo di illuminatori. Ma possiamo utilizzarlo anche per i ritratti? La risposta è sì! Per un primo piano, SmallRig RM120 è ottimo sia come luce principale che secondaria. Se vogliamo fare un mezzo busto o figura intera, consigliamo di utilizzarlo solo come luce secondaria. Se scattiamo in esterna sarà davvero una salvezza: leggerissimo da portare e abbastanza potente da fungere come filler se scattiamo alla luce del sole. Per i video può essere anche utilizzato come luce di stacco dallo sfondo o per creare effetti colorati. In realtà la luce RGB non ha una vastissima applicabilità, forse avremmo preferito vedere anche una versione che emette solo luce bianca, ma con più potenza. Data la sua compattezza è perfetto per i V-LOG.

Conclusioni

SmallRig RM120 è una faretto a LED molto utile sia in fotografia che in ambito video. La sua compattezza e potenza lo rendono veramente versatile e può essere la chiave di volta per migliorare la qualità dei vostri scatti e video. Non si tratta di una luce fatta per illuminare soggetti di grandi dimensioni – in questo caso potete valutare le luci LED a torcia -, tuttavia il suo lavoro viene svolto egregiamente. Un ottimo investimento, magari assieme al suo fratello Pix M160. Il prezzo di 59 dollari dello store ufficiale è più che onesto. Dalla sezione fotografia è tutto, continuate a seguirci!