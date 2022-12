Blackmagic Design annuncia DaVinci Resolve for iPad

Blackmagic Design annuncia DaVinci Resolve, con la qualità e gli strumenti di Hollywood per il montaggio e la correzione colore per la nuova generazione di creatori di contenuti

Blackmagic Design ha annunciato DaVinci Resolve for iPad, ampliando i confini e gli approcci ai flussi di lavoro video creativi. Ottimizzato per la tecnologia MultiTouch e Apple Pencil, DaVinci Resolve for iPad è compatibile con le pagine Cut e Color, dà accesso alla sua premiata tecnologia dell’immagine, agli strumenti di finalizzazione del colore e agli ultimi workflow HDR. Grazie al supporto per Blackmagic Cloud, i creatori di contenuti possono collaborare con utenti in tutto il mondo. DaVinci Resolve for iPad sarà disponibile per il download gratuito sull’App Store entro la fine del 2022, e la versione DaVinci Resolve Studio for iPad si potrà acquistare dall’applicazione.

Le prestazioni ottimizzate per Apple Silicon fanno sì che il rendering in ProRes Ultra HD con DaVinci Resolve sia 4 volte più veloce sul nuovo iPad Pro con M2. L’HDR è compatibile anche con gli iPad Pro 12,9” con chip M1. Gli utenti possono destinare il clean feed del color grading da monitorare a un Apple Studio Display, a un Pro Display XDR o a un display compatibile con AirPlay, ideale per creare look sul set o correggere il colore delle clip in post produzione direttamente dall’iPad.

Il nuovo software apre e crea file di progetto standard compatibili con la versione desktop di DaVinci Resolve 18. Supporta i file nei formati H.264, H.265, Apple ProRes e Blackmagic RAW e permette di importare le clip dall’archivio interno o dalla libreria Photos dell’iPad Pro, e dai dischi collegati esternamente tramite iCloud o USB-C.

Blackmagic Design: DaVinci Resolve

I professionisti utilizzano DaVinci Resolve per i migliori film e serie televisive più di qualsiasi altra soluzione. Lo scelgono perché la qualità e gli strumenti creativi sono avanti anni luce rispetto alla concorrenza. Premiata con un Emmy, la tecnologia dell’immagine DaVinci vanta elaborazione a 32 bit in virgola mobile, scienza del colore YRGB brevettata, e un enorme spazio colore ad ampio gamut per i nuovi workflow in HDR. Il software offre anche la leggendaria elaborazione audio Fairlight, garantendo la migliore qualità del suono nell’industria. DaVinci Resolve racchiude tutti gli stessi strumenti professionali utilizzati ogni giorno da editor e coloristi per completare i più grandi successi del cinema e della televisione!

Unica soluzione con cui creare ed espandere il proprio studio di post produzione collaborativo. Le librerie di progetto ridisegnate favoriscono la collaborazione locale e remota in tempo reale. Il nuovo Blackmagic Cloud permette di ospitare e accedere ai progetti da qualsiasi parte del mondo. Ora è possibile collaborare con editor, coloriste, artisti di effetti visivi e ingegneri del suono, tutti contemporaneamente. Il bello è che non è nemmeno necessario importare ed esportare i file, spostare i progetti, rischiare di perdere il lavoro, né conformare e gestire i cambiamenti. DaVinci Resolve è l’unica applicazione al mondo che consente a tutti di lavorare insieme allo stesso progetto contemporaneamente!

DaVinci Resolve: pagine Cut e Color

La pagina Cut rivoluziona il montaggio con funzioni innovative per completare il lavoro a una velocità mai vista prima. Questo è fondamentale per montare i contenuti per i social media, video musicali, spot pubblicitari e video aziendali quando si ha pochissimo tempo a disposizione. La pagina Cut è stata progettata in congiunzione alla tastiera DaVinci Resolve Speed Editor, ora compatibile anche con DaVinci Resolve for iPad. È un’autentica soluzione di editing professionale e innovativa in funzione della velocità.

La pagina Color, è lo strumento di correzione del colore più avanzato a Hollywood, usato per il colore e il finishing di film e programmi televisivi più di qualsiasi altro sistema. Le sue funzioni sono state ideate per consentire ai nuovi utenti di ottenere ottimi risultati e continuare a scoprire gli strumenti più avanzati. Per esempio, i nuovi slider di correzione primaria sono intuitivi per chiunque abbia già usato un software di montaggio, facilitando la regolazione di contrasto, temperatura, dettaglio dei mezzitoni e saturazione. La pagina Color include una gamma straordinaria di funzioni per la correzione primaria e secondaria, tra cui Power Windows, Qualifier, tracciamento, grading HDR avanzato e molto altro.

Le parole di Grant Petty

Grant Petty, AD di Blackmagic Design, ha affermato:

DaVinci Resolve for iPad è una vera rivoluzione per la post produzione. Gli utenti avranno letteralmente nelle proprie mani i potenti strumenti di post produzione di Hollywood per la correzione colore e il montaggio; nascerà una nuova generazione di coloriste ed editor. Essendo compatibile con DaVinci Resolve 18 e Blackmagic Cloud, DaVinci Resolve for iPad consente agli utenti di collaborare sulla stessa timeline con altre editor e altri coloristi, ingegneri del suono e artiste VFX, ovunque al mondo. Penso che l’esperienza con l’iPad sarà straordinaria e non vedo l’ora di scoprire le creazioni mozzafiato dei nostri utenti.

DaVinci Resolve: caratteristiche principali

Pagine Cut e Color ottimizzate per il display dell’iPad Pro 12,9”

Rendering in ProRes Ultra HD 4x volte più veloce con il chip M2

Compatibile con Apple Neural Engine (versione DaVinci Resolve Studio for iPad)

Compatibile con i file di progetto di DaVinci Resolve 18

Collaborazione multiutente tramite Blackmagic Cloud

Compatibile con i file multimediali H.264, H.265, ProRes, e Blackmagic RAW

Compatibile con le clip dell’archivio dell’iPad, della libreria iPhotos e di iCloud

Importazione delle clip da dischi USB-C esterni

Compatibile con Apple Pencil, Magic Trackpad, Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio

Monitoraggio su Apple Studio Display, Pro Display XDR e altri display esterni compatibili con AirPlay

Compatibile con i display HDR dei modelli iPad Pro 12,9” con chip M1

Compatibile con iPadOS 16 e successivi

Disponibilità e prezzo

DaVinci Resolve for iPad sarà disponibile per il download gratuito sull'App Store entro la fine del 2022. DaVinci Resolve Studio for iPad si potrà acquistare dall'applicazione.