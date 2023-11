Daredevil Born Again: ecco chi sarà lo showrunner

Daredevil Born Again ha già trovato un nuovo showrunner e due registi per la tanto attesa serie tv

Dopo i vari licenziamenti delle scorse settimane, i Marvel Studios hanno subito rivisitato le idee che avevano gettato per Daredevil Born Again e ora hanno già un nuovo showrunner che supervisionerà il progetto. Lo showrunner in questione è Dario Scardapane, mentre i due nuovi registi saranno Justin Benson e Aaron Moorhead, mentre il cast e i personaggi che vedremo nella serie rimarranno inalterati.

Dario Scardapane: lo showrunner salverà Daredevil Born Again

La serie con protagonista Charlie Cox nei panni di Daredevil e Vincent D’Onofrio nei panni di Kingpin, secondo i Marvel Studios, stava prendendo una direzione troppo procedurale. Scardapane è uno showrunner di tutto rispetto, ha lavorato a progetti come Tom Clancy’s Jack Ryan e The Punisher di Netflix, personaggio che ci teniamo a ricordare che tornerà nella serie tv dedicata al Diavolo di Hell’s Kitchen. Grazie a lui, la serie sta prendendo una svolta del tutto diversa, assumendo toni e atmosfere ancora più grintose della serie di Netflix. I due registi Moorhead e Benson, invece, hanno già lavorato per i Marvel Studios con Moon Knight e con la seconda stagione di Loki. Dei nomi piuttosto promettenti, dunque, visto il riscontro positivo che sta riscontrando specialmente la nuova avventura del Dio dell’Inganno.

Questo dimostra che la Marvel ha deciso di approcciarsi alle serie tv in maniera più tradizionale, trattandole come appunto delle serie tv e non dei film divisi in episodi. Con uno come Scardapane, inoltre, siamo in mani sicure, il suo lavoro con la serie tv di Netflix su The Punisher è stato a dir poco magistrale. Il piano di comporre 18 episodi e due stagioni rimane. Continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sul mondo del cinema e molto altro.

