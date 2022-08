Crimes of the Future: in arrivo due nuovissime clip dell’attesissimo film del celebre regista David Cronenberg

Ebbene sì, sono passati ben otto anni dall’uscita nella sale cinematografiche di un film di David Cronenberg. Ma adesso, bando agli induci: l’attesa è ufficialmente terminata! Il nuovo film, di cui vi presentiamo due nuovissime clip, si intitola Crimes of the Future.

Il maestro dell’horror e del thriller ritorna al cinema con una nuova creatura. E non possiamo che dirvi che il cast è eccezionale: Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Léa Seydoux.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che l’uscita nelle sale è prevista per il 24 agosto a cura della distribuzione di Lucky Red.

Il cast di Crimes of the Future

Come vi abbiamo già anticipato, nomi di grandi star popolano il cast di questo strepitoso film. Ritroviamo Viggo Mortensen, con cui Cronenberg ha stipulato un lungo sodalizio -infatti dopo La promessa dell’assassino, A History of Violence e A Dangerous Method, ancora una volta David Cronenberg sceglie Viggo Mortensen come protagonista.

Ad affiancarlo due donne d’eccezione: Léa Seydoux e Kristen Stewart.

Crimes of the future, che prende il titolo dal suo precedente film del 1970 senza esserne il remake, segna il ritorno del regista al genere del body horror, già mostrato in film come Shivers, Rabid, The Brood e La mosca.

Un film sconvolgente ed estremo, viscerale, in cui Cronenberg torna ad esplorare l’evoluzione dell’uomo e del pianeta in relazione alla tecnologia. Una visione fuori dagli schemi, un film di fantascienza spiazzante che racchiude in sé tutti i temi, attualissimi, della filmografia dell’autore canadese.

Ma non vogliamo lasciarvi troppo sulle spine. Di seguito trovate le due nuovissime e attesissime clip di Crimes of the Future, presentato al Festival di Cannes di quest’anno.

La sinossi del film

In un futuro imprecisato i disastrosi effetti dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici hanno modificato il corpo degli esseri umani, adesso in grado di attuare continue mutazioni. L’ex chirurga Caprice (Léa Seydoux) sfrutta la capacità del suo compagno Saul Tenser (Viggo Mortensen) di sviluppare nuovi organi per realizzare delle performance artistiche di rimozione chirurgica, in cui la coppia mostra pubblicamente la metamorfosi interna dell’uomo. Questi spettacoli d’avanguardia attirano l’attenzione di Timlin (Kristen Stewart), investigatrice del Registro Nazionale degli Organi, ma anche di un sospetto gruppo sovversivo il cui scopo è portare l’umanità al prossimo stadio evolutivo.

Non resta quindi che aspettare il 24 agosto, data in cui, lo ricordiamo, Crimes of the Future uscirà nei cinema nostrani. Per ogni altra news, rimanete collegati! Stay Tuned!

