CORSAIR annuncia il supporto alle CPU AMD Ryzen 7000

CORSAIR si prepara alle novità di AMD annunciando il supporto alle CPU AMD Ryzen 7000, scopriamolo in questo articolo dedicato

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, ha dichiarato oggi, di essere pronta per i nuovi processori AMD Ryzen 7000 Series ed i relativi chipset che saranno presenti sulle future schede madri.

Dotati dell’inedita architettura CPU Zen 4, i chip assicurano un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla precedente generazione di processori e CORSAIR è già pronta con i propri componenti per supportare adeguatamente questo aggiornamento all’ultima generazione. Chiunque voglia assemblare un nuovo sistema AMD può infatti sfruttare il configuratore online gratuito “CORSAIR PC Builder” per selezionare i componenti compatibili con il nuovo sistema.

AMD ha stretto contatto con CORSAIR

Negli ultimi anni CORSAIR ha lavorato a stretto contatto con AMD nella fase di preparazione al lancio della Serie AMD Ryzen 7000 ed ha già aggiornato il database di “PC Builder” per includervi i nuovi processori, permettendo quindi a tutti gli appassionati di creare in pochi minuti un elenco di componenti per un nuovo e potente sistema AMD.

Il versatile programma “CORSAIR PC Builder” verifica, infatti, la compatibilità della CPU, della scheda grafica e della scheda madre sfruttando un ampio database di componenti PC e fornisce un elenco esauriente di prodotti CORSAIR assicurandone la compatibilità con la configurazione scelta. Inoltre, “PC Builder” ottimizza in modo intelligente i prodotti suggeriti, così da evitare spese eccessive o il peggioramento delle prestazioni del tuo sistema per via di un componente non proporzionato.

Un ampia varietà di prodotti

CORSAIR è pronta, inoltre, ad annunciare un’ampia varietà di prodotti a supporto della nuova piattaforma di CPU. AMD Ryzen 7000 Series sfrutta il socket AM5 di nuova generazione, già compatibile con tutti gli attuali sistemi di raffreddamento a liquido per CPU CORSAIR che supportano l’attuale socket AM4, tra cui il versatile ELITE LCD SERIES, il vivace ELITE CAPELLIX Series ed il performante RGB ELITE Series.

Con i rinomati sistema di raffreddamento All-in-One CORSAIR, il tuo PC gestirà le temperature di carico del processore in modo silenzioso e ti consentirà di sfruttare al massimo le prestazioni della nuova generazione di CPU AMD.

Compatibilità

Il socket della scheda madre AMD AM5 sfrutta le stesse dimensioni del supporto del sistema di raffreddamento per CPU dell’AM4. Non è necessario acquistare nuovi supporti o sostituire il sistema di raffreddamento esistente per integrare nel tuo sistema la nuova piattaforma AM5.

I nuovissimi processori AMD sono compatibili esclusivamente con le memorie DDR5, CORSAIR è all’avanguardia nell’offrire moduli DRAM garantiti per funzionare in modo ottimale con la nuova generazione di chipset AMD. Scopri dunque i kit DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB ad alte prestazioni, DDR5 VENGEANCE e DDR5 VENGEANCE RGB, ognuno ottimizzato appositamente per l’utilizzo su schede madri AMD AM5.

Per ulteriori informazioni su come assemblare un nuovo PC, progettare un nuovo sistema, o per qualsiasi altra prodotto, visitate la pagina dedicata. Cosa ne pensate del supporto alle CPU AMD Ryzen 7000 di CORSAIR? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.