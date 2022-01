9-1-1: la stagione 5 in arrivo su Disney +

Dopo essere stata confermata a maggio 2021, ecco in arrivo la stagione 5 su Disney+ di 9-1-1. La serie drammatica poliziesca farà immergere nuovamente il pubblico nel mondo caotico e pericoloso della polizia di Los Angeles, insieme a paramedici e vigili del fuoco. Disponibile in streaming dal 12 Gennaio 2022.

9-1-1: la stagione 5 è in arrivo su Disney +, mentre le precedenti quattro stagioni di 9-1-1 sono già disponibili in streaming su Disney +. La serie televisiva statunitense è stata creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear e prodotta dal 2018. Sullo schermo vediamo tutte le vicende del sergente della polizia di Los Angeles Athena Grant, dei vigili del fuoco e dei paramedici della città immersi tra lavoro e vita privata. Le storie sono drammatiche, d’azione e avvincenti.

Cosa succede ad Athena Grant

Ancora una volta non sarà facile trovare un equilibrio sereno tra avvenimenti che coinvolgono l’ambito lavorativo e quello privato dei protagonisti. Nel primo episodio, la serie crea subito un clima di suspense e azione. La poliziotta Athena Grant , dopo aver preso parte ad un importante processo, verrà a sapere che purtroppo il criminale in questione è riuscito a scappare. Come se non bastasse, i primi soccorritori entrano in azione quando una serie di attacchi ransomware colpiscono i sistemi informatici. Saranno sotto attacco anche le torri di controllo del traffico aereo e gli ospedali. La città di Los Angeles si ritroverà nel caos di un grosso blackout.

Delusioni, intrighi, scene d’azione e momenti drammatici si susseguiranno in questa nuovissima raccolta di 10 episodi che partirà dal 12 gennaio e vedrà una conclusione il prossimo 16 marzo.

In Italia la serie va in onda in un primo momento sul satellitare Fox Life e in seguito su Fox. Dall’8 gennaio 2019, poi, è trasmessa anche su Rai 2. La serie è della 20th Century Fox Television e vede come produttori esecutivi Bradley Buecker e Minear. Quest’ultimo è anche showrunner mentre Buecker ha diretto anche il primo episodio.

Dopo il successo della prima stagione, nel 2019 è stata annunciata anche la produzione di uno spin-off che vedrà il personaggio di Rob Lowe come protagonista. La serie televisiva sarà ambientata ad Austin, e ha come titolo 9-1-1: Lone Star, attualmente ancora in produzione per le prossime stagioni.

Per tutti gli appassionati del genere poliziesco e non solo, questa quinta stagione di 9-1-1 sarà sicuramente un lavoro a cui assistere e godersi tutto d’un fiato!

Guarda il trailer qui e scrivici nei commenti le tue opinioni! Buona visione!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.