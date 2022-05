Windows 10: la versione 20H2 non verrà più aggiornata

Il ciclo del Patch Tuesday di questo mese porta non solo nuovi aggiornamenti per i dispositivi Windows, ma anche la fine del ciclo di vita di Windows 10 versione 20H2

Senza mezzi termini, gli aggiornamenti cumulativi rilasciati sono gli ultimi per questa particolare versione di Windows 10, i dispositivi ancora in esecuzione devono essere aggiornati a una versione più recente per continuare a essere riparati con nuove patch e miglioramenti.

Inutile dire che rimanere con Windows 10 versione 20H2 non è affatto una buona idea, poiché eventuali vulnerabilità della sicurezza verrebbero scoperte e rimarrebbero irrisolte.

Microsoft consiglia di aggiornare il vostro dispositivo al più presto

Anche Microsoft consiglia agli utenti di passare a una versione più recente di Windows 10 il prima possibile.

Windows 10, versione 20H2 è giunto al termine del servizio, per i dispositivi che possiedono le edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations. Dopo il 10 maggio 2022, questi dispositivi non riceveranno più aggiornamenti mensili di sicurezza e qualità che contengono protezione dalle ultime minacce alla sicurezza.

Per continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza e qualità, Microsoft consiglia di eseguire l’aggiornamento all’ultima versione di Windows 10 o Windows 11. Continuerà a fornire assistenza per le seguenti edizioni, Enterprise, IoT Enterprise, Windows su Surface Hub e Windows Server.

Aggiornare il dispositivo a una versione più recente di Windows 10 è facile, Microsoft consiglia agli utenti di attenersi all’EKB per qualsiasi cosa.

Per eseguire l’aggiornamento a una delle versioni più recenti di Windows 10, il consiglio è di utilizzare il pacchetto di abilitazione KB (EKB) appropriato. L’utilizzo dell’EKB rende l’aggiornamento più rapido e semplice e richiede un singolo riavvio. Per trovare l’EKB specifico per il sistema operativo, visitare la sezione “Miglioramenti” e cliccare il nome del sistema operativo per espandere la sezione.

Cosa ne pensate di questa notizia riguardante la versione 20H2 di Windows 10, che ha raggiunto la fine del suo ciclo? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.