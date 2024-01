Povere Creature!, il film che ha trionfato a Venezia 2023, ha ora un nuovo trailer Italiano. Scopriamolo insieme

Una parata di star sta per approdare al cinema, dopo aver conquistato Venezia. Si tratta degli attori protagonisti di Povere Creature!, film che è riuscito anche a portarsi a casa il Leone d’Oro. Il film di Yorgos Lanthimos, che sbarcherà presto al cinema, è stato anticipato da un nuovo trailer.

Trama e cast | Povere Creature!, ecco il nuovo trailer

Il film è un omaggio alla forza e al coraggio delle donne; si concentra infatti su una giovane ragazza, determinata a mostrare al mondo quanto vale. Questa la sinossi ufficiale:

Dal regista Yorgos Lanthimos e dalla produttrice Emma Stone arriva l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter (Stone), una giovane donna riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Sotto la protezione di Baxter, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e l’emancipazione.

Come già annunciato, Povere Creature! può vantare un cast di altissimo livello. Tra le fila del cast troviamo infatti Emma Stone, vincitrice di un Golden Globe proprio per la sua interpretazione in questo film, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Margaret Qualley e Ramy Youssef.

Data d’uscita

Come anticipato, il film sta per arrivare nelle sale. Sarà infatti disponibile a partire dal 25 gennaio 2024. Possiamo avere un assaggio di ciò che ci aspetta proprio dal breve trailer in grado, in pochissimo tempo, di lasciar trasparire quella incredibile voglia di avventura che pervade la protagonista e che la porterà a conoscere il mondo. Siete curiosi di questa nuova produzione? Fatecelo sapere!

