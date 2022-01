Pare proprio che il nostro amato Captain America sia pronto per una nuova avventura, infatti Chris Evans pare essere in trattativa per un film non biografico dove interpreterà Gene Kelly

Sembra proprio che i nostri amici supereroi provenienti dal Marvel Cinematic Universe amino la danza.

È risaputo, infatti, che il nostro amichevole Spider-Man di quartiere abbia ottenuto il primo ruolo importante a teatro, nei panni di Billy Elliot ed è da poco noto che lo stesso Tom Holland abbandonerà temporaneamente le ragnatele per indossare le claquettes e diventare Fred Astaire.

Ma ora un altro amatissimo supereroe dell’universo Marvel ha deciso di smettere la tuta da battaglia per indossare le scarpe da tip tap, e stiamo parlando del Capitano a Stelle e Strisce, infatti pare proprio che Chris Evans, appeso definitivamente lo scudo di Cap al chiodo, sia in trattativa per vestire i panni di Gene Kelly in un film non biografico, il cui soggetto pare sia stato ideato dallo stesso Evans.

L’idea di Chris Evans per il film

Il progetto è ancora in bozza pare che si tratti della storia di un ragazzino dodicenne che lavora alla MGM negli anni Cinquanta e trovi un amico immaginario proprio in Gene Kelly mentre lavora al suo ultimo film. Al momento questo è tutto quello che si sa e il film è ancora senza titolo e senza uno Studio a finanziarlo. A produrlo saranno proprio Evans e John Logan (tre volte candidato all’Oscar), che sta scrivendo la sceneggiatura, oltre alla T-Street Productions di Ram Bergman e Rian Johnson, con cui Evans ha già lavorato in Cena con delitto – Knives Out.

Fisicamente la somiglianza col ballerino non è proprio lampante, Chris Evans è più longilineo rispetto a Gene Kelly, più atletico e massiccio. Tuttavia siamo sicuri che il nostro Captain America preferito saprebbe comunque renderne lo spirito con la sua bravura, e sarà sicuramente divertente vederlo ballare il tip tap.

E voi cosa ne pensate, vi piacerebbe Chris Evans in questo ruolo? Per altri aggiornamenti sul mondo de cinema e delle serie tv continuate a seguirci!

