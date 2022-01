Nobody Saves the World: svelata la data d’uscita dell’esclusiva Xbox

Nelle scorse ore, DrinkBox Studios ha annunciato la data d’uscita ufficiale di Nobody Saves the World, l’esclusiva Xbox che sarà disponibile sin dal lancio tramite Game Pass

Il servizio di Xbox Game Pass si sta via via ampliando sempre più, con una Microsoft che ha svoltato prepotentemente verso il lato servizi, pur non dimenticandosi che alle piattaforme servono delle buone esclusive (Forza Horizon 5, Halo Infinite e il venturo Hellblade 2 sono le prime che ci vengono in mente). Solo nella giornata di ieri è stato annunciato l’arrivo, sin dal day one, di Rainbow Six Extraction, la nuova iterazione del franchise di Ubisoft piuttosto attesa da tutti gli appassionati, tramite Game Pass su console e PC e questo dovrebbe bastare a farvi capire la rilevanza che la casa di Redmond ha deciso di dargli. Oggi parliamo di un titolo decisamente più di nicchia, ma non per questo meno atteso dagli appassionati.

Nobody Saves the World è nato dalle mani di DrinkBox Studios, gli autori dietro Guacamelee! 1 e 2 e si colloca nel genere degli action RPG “strambi”. Il nostro personaggio, un “Nessuno” qualsiasi, potrà trasformarsi in ben 15 forme diverse, a partire dai classici job dei Giochi di Ruolo di stampo classico come il Ranger, per arrivare alle Sirene o ai Cavalli. Insomma, dicevamo, action RPG “strambi”. Nelle scorse ore, gli sviluppatori hanno anche svelato la data d’uscita del gioco, che arriverà il prossimo 18 gennaio su Xbox Series X | S, Xbox One e PC e sarà disponibile su Xbox Game Pass sin dal lancio.

Nobody Saves the World: trailer e data d’uscita da DrinkBox Studios!

Con l’occasione DrinkBox Studios ha anche divulgato un nuovo trailer, che vi lasciamo proprio qua sopra. Le varie forme potranno essere sbloccate completando missioni, non grindando nemici. Per questo motivo sarà importante saper mescolare le proprie abilità in modi unici ed interessanti per affrontare e completare Quest via via sempre più difficili. I dungeon saranno generati proceduralmente e il nostro obiettivo sarà quello del titolo: salvare il mondo.

La data d’uscita prevista per Nobody Saves the World è quindi il prossimo 18 gennaio su Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!