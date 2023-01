Eagle Pictures, le uscite Home Video di gennaio 2023

Iniziato un nuovo anno, non possono mancare anche per il mese di gennaio 2023 delle nuove uscite Home Video di Eagle Pictures

Sono relativamente poche ma di altissima qualità le uscite home video di gennaio 2023 distribuite da Eagle Pictures. Già a partire da metà mese alcuni nuovi titoli saranno infatti disponibili nei formati DVD e Blue Ray. Scopriamo quali.

Everything Everywhere All At Once

A partire dal 18 gennaio sarà disponibile EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Dan Kwan e Daniel Scheinert, nei formati DVD, Blu-Ray e in una limited edition numerata in 4K contenente anche una card da collezione e il poster della pellicola. Il film segna anche il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi personaggi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto), qui alle prese con un’originalissima visione del multiverso. Il film mescola sapientemente i generi più disparati, come kung fu, mélò e fantasy e commedia, in una storia ricca di azione e citazioni cinematografiche che ha riscosso un notevole successo al botteghino. Protagonista Evelyn Wang (Michelle Yeoh), che gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema.

Dante | Le novità Home Video di gennaio 2023

Sempre dal 18 gennaio è in uscita DANTE, acclamato ritratto del Sommo Poeta diretto da Pupi Avati, disponibile in versione DVD e Blu-Ray. Il maestro Pupi Avati restituisce l’estrema umanità del più grande poeta che l’Italia abbia mai conosciuto, grazie anche a un cast di prim’ordine e una scenografia in grado di immergerci nell’atmosfera dell’epoca. Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Quasi trent’anni dopo, Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto) viene incaricato di portare, come risarcimento simbolico, dieci fiorini d’oro alla figlia Suor Beatrice, in un monastero ravennate. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte del tragitto di Dante e sostando nei suoi stessi luoghi, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana del Sommo Poeta, fino a divenirne narratore.

Il talento di Mr Crocodile

A partire dal 25 gennaio sarà disponibile IL TALENTO DI MR CROCODILE di Josh Gordon e Will Speck, disponibile sempre grazie a Eagle Pictures in DVD e Blu-Ray con all’interno imperdibili stickers del film. I registi, già autori del cult Blades of Glory – Due pattini per la gloria, portano sul grande schermo il dolce coccodrillo Lyle, creato nel 1942 dalla penna di Bernard Waber, in un film per tutta la famiglia che scalda il cuore. Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che vive clandestinamente nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l’esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate.

Amsterdam | Le novità Home Video di gennaio 2023

Ancora dal 25 gennaio in arrivo AMSTERDAM edito in DVD e Blu-Ray. Crime movie scritto e diretto da David O.Russell (The fighter, American Hustle – L’apparenza inganna, Il lato positivo – Silver Linings Playbook, Joy), il film vede protagonisti le star Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek e Robert De Niro, oltre a un cameo della cantante Taylor Swift. Il regista omaggia una tecnica cinematografica del primo e ultimo Tarantino, mentre la post produzione è realizzata da Christopher Nolan. Al centro della trama le vicende di tre amici che, nel 1930, sono testimoni di un omicidio. Quando diventano loro stessi i principali indagati, il trio inizia a cercare risposte, scoprendo una delle cospirazioni più sorprendenti della storia americana.

Eagle Pictures, le uscite Home Video di gennaio 2023

Cosa ne pensate delle nuove uscite Home Video di gennaio 2023 distribuite da Eagle Pictures? Fatecelo sapere nei commenti e, per rimanere sempre aggiornati su cinema e serie tv, continuate a seguirci qui!

