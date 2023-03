Honor Magic 5 Lite 5G è uno smartphone leggero e performante, dal design moderno con una batteria a lunga durata. Scopriamo di più!

Honor Magic 5 Lite 5G misura 15.7×7.5x.7cm. Lo schermo del display visibile è 15,5×7,2 cm con una misura diagonale di 6,67 pollici. La risoluzione dello schermo è 2400×1080. 6 GB di RAM + 5 GB Turbo, 128 GB di memoria e una C.P.U. Qualcomm Snapdragon 695. Per coloro che lo richiedono, anche la connessione USB ‘C’ rispetta un dispositivo di memoria OTG. Questo dispositivo è dotato di Android 12 e Magic UI 6.1.

Nel periodo di revisione da parte di esperti, generalmente utilizziamo un concerto in cui catturo video e immagini; solo per fortuna, questo periodo ha avuto un concerto aggiuntivo in cui la luce non era altrettanto buona, quindi è stato l’esame migliore, ed ero assolutamente soddisfatto delle immagini semplicemente sono rimasto sbalordito dalle registrazioni video, come tanti concerti arrivi presto in quel posto e hai un urto di un posto o una posizione di resistenza in un campo un po’ rumoroso, entrambi hanno comunemente problemi in questo sei così vicino da ottenere tutto un quintetto in una singola immagine.

Uno dei migliori smartphone da prendere in considerazione: Honor Magic 5 Lite 5G

Gli smartphone recenti di migliore qualità sono dotati di una modalità ultra grandangolare che generalmente applica solo argomenti, ma sono stato piacevolmente sorpreso di vederlo funzionare anche qui con le registrazioni video. In questo luogo, ero altrettanto felice semplicemente come ero lo stesso nel vedere le conseguenze una volta catturato ne rimanevo colpito. Il giorno seguente, quando ho scaricato i 2 video sul mio computer e li ho guardati, l’audio era fantastico e il video era ancora migliore. Questo, a mio avviso, crea uno smartphone da inserire in una “lista davvero breve” se hai mai bisogno di girare video fisheye in uno spazio avvolto.

Andare in giro all’esterno aumenta il volume su e giù per la base e si accende/spegne sul lato destro. La parte dei bassi ha USB ‘C’, unità altoparlante e microfono, nonché carica di ingresso SIM. Il lato sinistro è chiaro, anche se il tendone ha un microfono diverso.

La parte posteriore ha un cerchio di 5,5 cm con telecamere a 0,7 cm dal tendone e 1 cm dalla mano sinistra e dalla mano destra, e il flash LED si trova nella parte inferiore dell’anello. Le fotocamere sono fotocamere primarie da 64 MB, ultra grandangolari da 5 MP e grandi da 2 MP. Il selfie volto proposto è da 16MP.

Accetta una grande batteria da 5100 mAh e, finora, l’utente più in attesa ha avuto di meglio negli ultimi 2 giorni. Le telecamere erano fantastiche e nel mio breve periodo di esame non sono riuscito a trovare problemi reali da nessuna parte.

Al giorno d’oggi, gli smartphone hanno una vasta gamma di sensori per aiutare l’utente a sentirsi al meglio. L’accelerometro è un elemento sensibile che valuta la motilità di inclinazione e l’orientamento del dispositivo. Il dispositivo Honor Magic5 Lite 5G ha uno scanner di impronte digitali. Questo dispositivo supporta la tecnologia di ricarica rapida, che diventa accessibile quando hai bisogno di un succo veloce sul tuo telefono.