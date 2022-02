L’industria dei videogiochi africana in rapida crescita: la parola ad NVIDIA

Tramite comunicato stampa, NVIDIA ha divulgato il suo nuovo blogpost in cui sottolinea l’evidente crescita dell’industria dei videogiochi africana: un tema davvero poco diffuso, ma degno di nota

Nel mentre tutti stiamo aspettando i AAA di turno, da Horizon Forbidden West, a Gran Turismo 7 passando per Dying Light 2, c’è un tema di cui si parla davvero poco, ma che è piuttosto interessante approfondire. Se nei paesi del primo mondo, di qualsiasi continente si tratti, l’industria dei videogiochi è quanto mai florida e abbia ricevuto un interessante boost (in termini meramente di vendite) dalla pandemia di Coronavirus, questa si sta diffondendo ed ampliando anche in una parte del globo che non avremmo mai preso in considerazione, in questo senso. Stiamo parlando dell’Africa, un continente che decisamente ha altro da pensare oltre al gaming, ma la cui industria sta comunque intensificandosi in quantità e qualità delle produzioni.

A dircelo è un report di NVIDIA, divulgatoci tramite comunicato stampa, e riportato in un blog post nei suoi canali ufficiali, che potete raggiungere cliccando qui. Nonostante come detto si tratti di un tema poco diffuso, il mercato dei giochi in Africa è in fase di sviluppo e si stima una crescita annua del 12% entro il 2026, ben quattro volte il tasso globale annuale. Le startup e gli sviluppatori locali sono in prima linea, ideando e creando fantastici giochi che si propongono di essere sia divertenti sia educativi per la crescente popolazione giovanile dell’Africa.

NVIDIA ci parla dell’industria dei videogiochi africana: tutti i dati

Stando al report di NVIDIA, il 60% della popolazione africana ha meno di 25 anni, e per il 2030 le predizioni indicano un incremento della popolazione del 42%. Le stesse predizioni indicano più di 680 milioni di videogiocatori su dispositivi mobile per la fine del 2025 e, attualmente, nel continente ci sono circa 177 milioni di utenti attualmente, il 95% dei videogiocatori. Questi dati pongono l’Africa come la regione che sta crescendo più velocemente dal punto di vista del gaming su mobile.

Vi rimandiamo al report completo di NVIDIA sull'industria videoludica africana per tutti i dati in merito.