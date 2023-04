PowerA lancia il controller FUSION Pro 3 per Xbox Serie X|S. L’ultimo controller del marchio aiuta i giocatori a migliorare le proprie prestazioni con quattro pulsanti di gioco avanzati mappabili, thumbstick intercambiabili, trigger a impulsi magnetici e altro ancora

PowerA, leader nel miglioramento dell’intrattenimento interattivo con accessori di gioco con licenza ufficiale, ha lanciato il suo ultimo controller della linea FUSION. Parliamo del controller FUSION Pro 3 Wired progettato per Xbox Series X|S e compatibile con Xbox One e PC Windows 10/11. Il FUSION Pro 3 combina una struttura premium e caratteristiche molto attese per creare un gamepad impressionante che i giocatori possono personalizzare per giocare a modo loro. Il FUSION Pro 3 è disponibile da subito su PowerA.com, Amazon e presso i principali rivenditori di accessori per videogiochi al prezzo di 79,99 dollari.

Dettagli sul nuovo controller FUSION Pro 3 per Xbox Series X|S di PowerA

Sulla base del successo del FUSION Pro originale, questa nuova generazione mira a continuare a offrire funzioni che migliorano le prestazioni a un prezzo accessibile. Gli aggiornamenti più evidenti includono l’aggiunta di quattro pulsanti di gioco avanzati mappabili che sostituiscono il Pro Pack staccabile. Per offrire ai giocatori un modo più fluido di ottenere un vantaggio in quasi tutti i giochi. La custodia protettiva inclusa è stata ridisegnata per fornire un ingombro più compatto che rende più facile portare questo controller in sicurezza al prossimo torneo o a casa di amici. Infine, offriamo questo controller di qualità superiore a un prezzo di listino iniziale di 10 dollari in meno rispetto alla generazione precedente.

Scalare le classifiche

Il FUSION Pro 3 è stato progettato per fornire prestazioni di livello competitivo e aiutare i giocatori a migliorare le loro abilità e a salire di livello nei loro giochi preferiti. È dotato di quattro avanzati pulsanti integrati sul retro del controller che possono essere rapidamente mappati durante il gioco per ottimizzare i controlli per ogni gioco; di blocchi dei grilletti a tre vie per migliorare i tempi di risposta o la precisione e di thumbstick intercambiabili. Questi ultimi consentono ai giocatori di scegliere tra stick corti e alti con opzioni concave e convesse per adattarsi alle loro preferenze. Il controller presenta inoltre un design ergonomico e familiare, con impugnature gommate testurizzate sulla parte anteriore e posteriore e anelli antifrizione integrati che garantiscono un comfort senza fatica durante le maratone di gioco.

Caratteristiche del FUSION Pro 3 per Xbox Series X|S di PowerA

A partire dalla comoda custodia protettiva che trasporta in modo sicuro il controller, il cavo e i thumbstick intercambiabili, il FUSION Pro 3 migliora davvero la sessione di gioco. I giocatori possono sfruttare la manopola del volume per ottimizzare il bilanciamento del suono e la funzione One-Touch Mic Mute con indicatore LED per regolare rapidamente la comunicazione. Il controller è inoltre dotato di due motori rumble e di trigger a impulsi; abbinandoli a cuffie collegate al jack stereo da 3,5 mm si ottiene un’esperienza di gioco coinvolgente. Il cavo USB-C intrecciato da 3 metri è progettato per durare anche quando si gioca dal divano o dalla poltrona preferita dei giocatori. Mentre il pulsante di condivisione integrato consente di condividere rapidamente schermate o clip con gli amici. Tutti i prodotti PowerA, compreso il FUSION Pro 3, sono coperti da una garanzia limitata di due anni.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo controller FUSION Pro 3 per Xbox Serie X|S di PowerA ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).