5 modi per rendere più sicure le foto su Instagram

Il social network più famoso e utilizzato nel mondo è Instagram dove a farla da padrona è la condivisione di foto con amici, parenti e i propri followers

Ogni dettaglio della nostra vita può essere condiviso con le persone che più amiamo su questa piattaforma di fama mondiale ma dopo i recenti casi di profili rubati e di hackeraggio, sorgente spontanea una domanda: come proteggere le proprie foto?

Anche se può sembrare un quesito un po’ strano è del tutto fondato. Infatti, è capitato che spesso e volentieri le foto pubblicate da una persona siano prese in prestito o perfino rubate da altri utenti senza avere ottenuto l’autorizzazione.

Se vuoi evitare questo problema e rendere più sicure le tue foto, sei arrivato nel posto giusto. Ti abbiamo preparato una guida con tutte le informazioni che devi assolutamente sapere per proteggere le tue foto su Instagram.

Consigli utili per garantire la sicurezza del tuo profilo Instagram e dei tuoi scatti

In un’era dove a comandare sono i social network, sono in molti a usare le piattaforme come Instagram per condividere una parte della propria vita. Tuttavia queste foto possono essere usate da altri utenti senza avere esplicitato prima il proprio consentimento.

Per garantire la sicurezza e la tua privacy ti invitiamo a dare un’occhiata a questi 5 consigli utili che dovresti mettere in pratica.

1. Aggiungi un watermark

Il furto di immagini è all’ordine del giorno nonostante Instagram abbia rivisto i termini di utilizzo delle foto da parte di terze persone. Se vuoi bloccare i tentativi di appropriazione dei tuoi scatti, abbiamo con suggerimento fatto apposta per te: crea un watermark. Si tratta di un logo personale che potrai aggiungere alle tue immagini per rivendicare la tua proprietà, un marchio che non si può eliminare e che farà sapere al pubblico che quella foto ti appartiene.

2. Gestisci e modifica le impostazioni delle foto

Grazie all’innovazione di Instagram si possono gestire come meglio si vogliono le foto. In questo caso, ciò che si consiglia è di ritagliare immagine per eliminare dalla foto tutti i contenuti sensibili e personali. In più, dovresti controllare le opzioni di condivisione delle foto che sono state impostate nel tuo profilo così da evitare la loro diffusione su altre piattaforme.

3. Attiva l’autenticazione a due fattori

Rendere il tuo profilo più sicuro è il passo obbligatorio se vuoi garantire la sicurezza delle tue foto. Per questo, vogliamo consigliarti di impostare l’autenticazione a due fattori come sistema di sicurezza. In questo modo, per accedere all’account, non solo si deve inserire una password ma anche un codice di verifica che arriverà solo sul tuo cellulare.

4. Metti il tuo account in modalità privata

Un altro metodo che dovresti provare a mettere in pratica è quello di cambiare la configurazione del tuo account e passarlo a privato così potranno vedere le tue foto unicamente i tuoi followers a cui ha concesso l’autorizzazione. Si tratta dell’opzione principale che ti permetterà di tenere le tue immagini lontane dagli occhi indiscreti e di mantenere sotto controllo chi ha accesso ai tuoi contenuti.

5. Non condividere dati personali

Tutti amiamo Instagram perché ci permette di condividere un pezzo della nostra vita con chi vogliamo. Ma se vuole mantenere al sicuro le tue foto consigliamo di non pubblicare indirizzi, documenti e informazioni finanziarie. Se alcuni dei tuoi scatti contengono questi dati, ma li vuoi condividere lo stesso perché sono venuti bene, potresti usare un’app per ritagliare foto. Vedrai che, seguendo alcuni semplici passi, potrai togliere le informazioni sensibili che potrebbero essere utilizzati dai malintenzionati e proteggere le immagini in tempi record.