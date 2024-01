Google Pixel 8 Pro: tra le colorazioni arriva Minty Fresh!

Google anticipa sui suoi social l’ultima tra le colorazioni esclusive del Google Pixel 8 Pro, denominata Minty Fresh

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone che sia elegante, potente e originale, allora non potete perdere l’occasione di scoprire la nuova colorazione Minty Fresh del Google Pixel 8 Pro, in arrivo il 25 gennaio. Si tratta di una tonalità di verde menta che dona al dispositivo un aspetto fresco e rilassante, perfetto per chi ama distinguersi dalla massa.

Google Pixel 8 Pro: caratteristiche principali e colorazioni

Esteticamente la nuova generazione di Pixel presenta la stessa disposizione orizzontale dei sensori posteriori, la cosiddetta Pixel Camera Bar, ma stavolta con una tondatura più accentuata agli angoli del display. Il cuore pulsante dei nuovi Pixel 8 e 8 Pro è il processore Google Tensor G3 proprietario, con supporto al 5G e capacità fotografiche legate al machine learning ancor più elevate.

Tornano infatti le peculiari caratteristiche che abbiamo visto già lo scorso anno con la serie 7, tra queste Sfocatura cinematografica e Foto Nitida ma con l’aggiunta di Scatto Migliore e Gomma Magica Audio (in grado di riconoscere ed eliminare ogni rumore di fondo dai video). I Pixel 8 e 8 Pro disporranno poi di un chip interamente dedicato alla sicurezza, il Titan M2 ed un supporto software di ben 7 anni di aggiornamenti, tra patch di sicurezza e major.

Novità di quest’anno per la variante Pro è la possibilità di scattare in modalità Pro, con la possibilità dunque di poter modificare diversi parametri. Abbiamo poi Video Boost, in grado di migliorare i contrasti ed i colori nei video, e Video Notturno. Invariata per entrambi la presenza della certificazione IP68 contro le infiltrazioni di acqua e polvere. Per quel che rigurda le colorazioni abbiamo: Nero ossidiana, Grigio verde, Rosa per la variante base e Nero ossidiana, Grigio creta, Azzurro cielo e la futura Minty Fresh per la variante Pro.

Conclusioni

La nuova colorazione Minty Fresh si aggiunge alle altre già disponibili, tuttavia non è ancora chiaro se arriverà in Italia. Acquisterete gli smartphone di casa Google nella nuova colorazione? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti