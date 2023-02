Annie Awards 2023: ecco la lista di tutti i vincitori

Sono appena stati rivelati tutti i vincitori degli Annie Awards 2023, gli ambiti premi dedicati al mondo dell’animazione. Scopriamoli

Il 25 febbraio 2023 il mondo dell’animazione si è radunato al Royce Hall di Los Angeles, presso l’Università della California, per scoprire i vincitori degli ambiti Annie Awards, quest’anno arrivati alla 50a edizione. La cerimonia, tornata finalmente dal vivo, ha l’obiettivo di premiare le eccellenze che si sono distinte nel campo dell’animazione nel 2022.

Il trionfo di Pinocchio

È innegabile che questo sia stato l’anno di Pinocchio, arrivato alla cerimonia con ben nove candidature in tasca, riuscendo a spuntarla in quattro categorie: Miglior Regia, Miglior Scenografia, Miglior Animazione dei personaggi e Miglior Colonna Sonora. Dietro di lui Marcel the Shell, che ha conquistato la categoria Miglior Film Indipendente, Miglior Sceneggiatura e al Miglior Doppiaggio.

Non è riuscito a spuntarla contro questi due colossi Avatar: La via dell’acqua (qui la nostra recensione), che si è comunque portato a casa la vittoria nella categoria Migliori Effetti Visivi e Miglior Animazione in un Film Live-action. Anche Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio, è risultato vincitore di due statuette, per il Miglior Storyboarding e il Miglior Montaggio.

Ecco la lista di tutti i vincitori.

Miglior Film – Miglior Film Indipendente | Annie Awards 2023 vincitori

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Film:

Red

Guillermo del Toro’s Pinocchio – VINCITORE

Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio

Il mostro dei mari

Wendell & Wild

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Film Indipendente:

Charlotte

Inu-Oh

Little Nicholas, Happy As Can Be

Marcel the Shell – VINCITORE

Il drago di mio padre

Migliori Effetti Visivi in un Film – Miglior Animazione dei Personaggi in un Lungometraggio | Annie Awards 2023 vincitori

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Migliori Effetti Visivi in un Film:

Avatar: La via dell’acqua – VINCITORE

Lightyear

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

Il mostro dei mari

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Animazione dei Personaggi in un Lungometraggio:

Red – Teresa Falcone

Red – Eric Anderson

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Tucker Barrie – VINCITORE

Troppo cattivi – Jorge Capote

Troppo Cattivi – Min Hong

Miglior Animazione dei Personaggi in un Lungometraggio Live-action – Miglior Animazione dei Personaggi in un Videogame | Annie Awards 2023 vincitori

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Animazione dei Personaggi in un Lungometraggio Live-action:

Avatar: La via dell’acqua – VINCITORE

Beast

Finch

Jurassic World – Il Dominio

Peacemaker

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Animazione dei Personaggi in un Videogame:

Cuphead – The Delicious Last Course – VINCITORE

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Moss: Book II

Potionomics

Miglior Regia in un Lungometraggio – Miglior Character Design in un Lungometraggio | Annie Awards 2023 vincitori

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Regia in un Lungometraggio:

Red – Domee Shi

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Guillermo Del Toro & Mark Gustafson – VINCITORE

Marcel the Shell – Dean Fleischer Camp, Kirsten Lepore, & Stephen Chiodo

Il drago di mio padre, – Nora Twomey

Wendell & Wild, – Henry Selick

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Character Design in un Lungometraggio:

Luck – Massimiliano Narciso

Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio – Jesús Alonso Iglesias

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie – Ida Hem

Troppo cattivi – Taylor Krahenbuhl – VINCITORE

Wendell & Wild – Pablo Lobato

Miglior Musica in un Lungometraggio – Miglior Scenografia in un Lungometraggio | Annie Awards 2023 vincitori

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Musica in un Lungometraggio:

Red – Ludwig Göransson, Billie Eilish, Finneas O’Connell

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Alexandre Desplat, Roeban Katz, Guillermo del Toro, Patrick McHale – VINCITORE

Mad God – Dan Wool

Troppo cattivi – Daniel Pemberton

Il mostro dei mari – Mark Mancia, Nell Benjamin, Laurence O’Keefe

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Scenografia in un Lungometraggio:

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Curt Enderle & Guy Davis – VINCITORE

Mad God – Phil Tippett

Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio – Nate Wragg, Joseph Feinsilver, Claire Keane, Wayne Tsay / Naveen Selvanathan

Troppo cattivi – Luc Desmarchelier & Floriane Marchix

Il mostro dei mari – Matthias Lechner & Jung Woonyoung

Miglior Storyboard in un Lungometraggio – Miglior Doppiaggio in un Lungometraggio | Annie Awards 2023 vincitori

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Storyboard in un Lungometraggio:

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo – Nima Azarba

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo – Dave Feiss

Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio – Anthony Holden – VINCITORE

Strange World – Jeff Snow

Strange World – Javier Ledesma Barboll

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Doppiaggio in un Lungometraggio:

Guillermo del Toro’s Pinocchio – David Bradley (Geppetto)

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Gregory Mann (Pinocchio)

Marcel the Shell – Jenny Slate (Marcel) – VINCITORE

Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio – Wagner Moura (Wolf)

Il mostro dei mari – Zaris-Angel Hator (Maisie Brumble)

Miglior Sceneggiatura in un Lungometraggio – Miglior Montaggio in un Lungometraggio | Annie Awards 2023 vincitori

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Sceneggiatura in un Lungometraggio:

Red – Jason Loftus

Inu-Oh – Akiko Nogi

Marcel the Shell – Jenny Slate, Nick Paley, Elisabeth Holm – VINCITORE

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Miglior Montaggio in un Lungometraggio:

Lightyear– Tony Greenberg, Katie Bishop, Chloe Kloezeman, Axel Geddes, Tim Fox

Red – Nicholas Smith, Steve Bloom, David Suther, Anna Wolitzky, Christopher Zuber

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Ken Schretzmann, Holly Klein, Emily Chiu, Hamilton Barrett

Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo desiderio – James Ryan, ACE, Jacquelyn Karambelas, Natalla Cronembold, Joe Butler, Katie Parody – VINCITORE

Il mostro dei mari – Joyce Arrastica, ACE, Will Erokan, Vivek Sharma, Michael Hugh O’Donnell, Daniel Ortiz

Ora si punta all’Oscar

Inutile negarlo, questa è stata la cerimonia di Pinocchio. Guillermo del Toro non è riuscito a trattenere l’entusiasmo. Il regista ha confessato con emozione quanto volesse quel premio perché “È il dannato trofeo più bello del mondo!“.

Attendiamo ora di scoprire chi avrà la meglio tra Pinocchio e Marcel the Shell. Il prossimo terreno di battaglia? Gli Oscar 2023! I due contendenti dovranno contendersi il premio con Red, Il mostro dei mari e Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio. Chi vincerà?

