Atomic Heart: il compositore dona il proprio compenso alla croce rossa in Ucraina

Il compositore di Atomic Heart ha deciso di supportare la croce rossa australiana in Ucraina, devolvendo il proprio compenso

L’ultima fatica dei ragazzi di Mundfish è disponibile su PC e console dallo scorso 21 febbraio (trovate a questo link la nostra recensione), ma, a causa dell’attuale situazione Russo-Ucraina, non sono tardate alcune controversie. Recentemente però una lodevole iniziativa è giunta da Mick Gordon, che ha lavorato alle musiche del gioco. Il compositore, che si è fatto conoscere a livello mondiale negli scorsi anni soprattutto per aver lavorato all’apprezzatissima colonna sonora di Doom 2016 e Doom Eternal (qui la nostra recensione di quest’ultimo), ha fatto sapere, tramite un comunicato su Twitter, di aver deciso di devolvere il suo compenso per le musiche di Atomic Heart in sostegno della croce rossa australiana in Ucraina.

Il compenso del compositore di Atomic Heart devoluto a favore della croce rossa in Ucraina

Nel comunicato (che potete trovare qui sotto), Gordon ha fatto sapere di condannare l’offensiva russa, definita come un’invasione non decisa dal popolo russo, ma da un regime autoritario che non tiene conto della dignità e dei diritti umani. Il compositore si schiera quindi in solidarietà del popolo ucraino e fa sapere la sua decisione di donare il proprio compenso per aver lavorato alle musiche di Atomic Heart alla croce rossa australiana in Ucraina.

My musical contribution to #AtomicHeart will also support a greater cause. I've donated my fee to @RedCrossAU’s Ukraine Crisis Appeal to stand in solidarity with the people of Ukraine.

If you're able to, please consider donating.

Together we can make a difference. #SupportUkraine pic.twitter.com/ADVZiWafw8 — Mick Gordon (@Mick_Gordon) February 14, 2023

Gordon ha poi parlato anche di Mundfish, la software house dietro al titolo, spendendo belle parole sul team e dicendosi molto felice e soddisfatto di aver potuto contribuire alla realizzazione della loro ultima opera. Si tratta senza dubbio di un bellissimo gesto che contribuisce a mantenere viva la solidarietà nei confronti di tutte le vittime di questa triste situazione, nella speranza che possa giungere quanto prima la cessazione di ogni ostilità.

E voi che cosa ne pensate di questo gesto? Avete già provato l’ultima fatica di Mundfish? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.