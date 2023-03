Creed III è da poco al cinema, ma è già in testa al box office, scopriamo trama, cast, trailer di quello che si prepara ad essere un successo

Il terzo capitolo della saga dedicata a Creed è finalmente nelle sale. Si tratta del nono film, se consideriamo l’intera saga con protagonista Rocky Balboa che qui però, per la prima volta, non appare. La nuova pellicola, nelle sale dal 2 marzo, è già un successo al botteghino.

Trama | Creed III è in tutte le sale: ecco il trailer

Creed III narra di Adonis Creed, straordinario pugile, in grado di dominare il mondo della boxe per molto tempo. Dopo una gloriosa carriera e una soddisfacente vita privata, arriva a bussare alla sua porta Damian. Quest’ultimo, amico d’infanzia di Adonis ed ex prodigio della boxe, è tornato dalla prigione dopo una lunga pena. L’incontro con Adonis fa rinascere in lui la voglia di tornare sul ring, in un combattimento contro l’amico, desideroso di mostrare quanto vale. L’incontro sarà però ben più che una semplice sfida tra amici. Adonis sarà costretto a mettere in palio il suo futuro contro Damian, che invece non avrà nulla da perdere.

Cast | Creed III è in tutte le sale: ecco il trailer

Nella nuova pellicola, Michael B. Jordan torna a dare il proprio volto ad Adonis, al suo fianco Jonathan Majors, nei panni di Damian. Tessa Thompson sarà Bianca, mentre Florian Munteanu sarà Viktor Drago. Nel cast anche Saúl Álvarez, Wood Harris, Phylicia Rashād, Tony Bellew e Selenis Leyva.

In Creed III è lo stesso Michael B. Jordan ad occuparsi della regia, prendendo il posto di Ryan Coogler e Steve Caple Jr. La sceneggiatura è di Keenan Coogler (Space Jam 2: New Legends) e di Zach Baylin (King Richard). Il film è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Elizabeth Raposo, Jonathan Glickman e Sylvester Stallone. I produttori esecutivi sono invece Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Nicolas Stern e Adam Rosenberg. Creed III è distribuito da Warner Bros Italia.

Il trailer | Creed III è in tutte le sale: ecco il trailer

Prima dell’uscita in sala, Warner Bros ha reso pubblico anche il trailer del film. Nel video, viene descritto con intensità il conflitto che Adonis prova nel dover tornare sul ring contro il suo amico d’infanzia Damian. Quest’ultimo è pieno di rabbia ed è pronto a riprendersi tutto ciò che, a suo dire, l’amico gli ha rubato della vita. Qui di seguito il trailer:

Un rapido successo

Quello di Creed III è stato subito un incredibile successo al box office. Complici i primi film, che hanno fatto la storia del cinema con l’iconico personaggio di Rocky Balboa, Creed III ha aperto in testa con ben 551mila euro e oltre 75mila spettatori, superando anche The Whale ed Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire quanto il nuovo film su Creed potrà spingersi in alto nella classifica dei più visti ed apprezzati. Se siete come noi amanti di film e serie tv, non vi resta che continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.

