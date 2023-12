Kung Fu Panda 4: il trailer ufficiale

Il panda più famoso del mondo sta per tornare, ecco il trailer ufficiale di Kung Fu Panda 4, dove vedremo Po alle prese con una nuova minaccia che lo spingerà a diventare qualcosa di più

Gli Universal Studios hanno pubblicato online il primissimo trailer ufficiale di Kung Fu Panda 4, continuando la storia di Po che dovrà affrontare una nuova minaccia e affidare il titolo di Guerriero Dragone a qualcun altro. Queste sono le premesse del quarto film, dove Jack Black tornerà a dare la voce al nostro panda preferito. Questo quarto film mostrerà un enorme cambiamento nella vita di Po, raggiungendo il rango successivo a quello di Guerriero Dragone. Il protagonista diventerà infatti la guida spirituale della Valle della Pace e dovrà insegnare il Kung Fu a una giovane ladruncola, Zhen, una volpe corsaca che darà filo da torcere a Po ma che si rivelerà essere molto abile.

Il nuovo Guerriero Dragone nel trailer di Kung Fu Panda 4

Nel trailer possiamo notare che minaccia rappresenterà la nuova villain, la Camaleonte, con la voce di Viola Davis. Questo nuovo avversario sarà probabilmente l’avversario più temibile che Po abbia mai affrontato nella sua carriera da Guerriero Dragone. La Camaleonte è infatti un mutaforma, ha la capacità di assumere la forma e i poteri di ogni maestro di Kung Fu. Tra i vecchi volti, ritroviamo infatti Tai Lung, l’antagonista del primo capitolo della saga Dreamworks. Po dovrà affrontare questa grande minaccia mentre dovrà insegnare il kung fu e la disciplina a Zhen (doppiata da Awkwafina), la giovane volpe ladruncola. Po ricoprirà quindi il ruolo di maestro nei confronti della giovane, come lo fu Shifu per Po e Oogway per Shifu.

Il film riprenderà quindi gli eventi dei precedenti film, senza rebootare la saga, seguendo la linea d’onda de Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo desiderio. Nel film abbiamo alla regia Mike Mitchel, mentre Stephanie Ma Stine sarà la co-regista. Torneranno i vecchi membri del cast Jack Black (Po), Dustin Hoffman (Shifu), Angelina Jolie (Tigre), Jackie Chan (Scimmia), Seth Rogen (Mantide), David Cross (Gru) e Lucy Liu (Vipera). Tra le new entry troviamo Awkwafina che darà la voce alla giovane Zhen e Viola Davis che sarà la villain principale del film, Camaleonte. Il film uscirà il 7 marzo 2024.

