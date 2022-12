Amsterdam: su Disney Plus il film con Margot Robbie

Fa il suo sbarco su Disney Plus Amsterdam, thriller calato negli anni ’30 con un cast stellare che conta su Margot Robbie e Christian Bale

Botti di fine anno su Disney Plus. Fa il suo arrivo sulla piattaforma streaming Amsterdam, ultimo film di David O. Russell che mette in scena una cospirazione che vede coinvolti tre amici accusati di omicidio. Il film vanta un cast a dir poco stellare, con Margot Robbie e Christian Bale affiancati da John David Washington, Rami Malek, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Michael Shannon, Zoe Saldana e Taylor Swift. La vicenda prende vita a New York nel 1930, dove tre amici assistono a un omicidio per cui vengono accusati e nel tentativo di trovare prove per scagionarsi, i tre scoprono una delle più sorprendenti cospirazioni della storia americana. Il film è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso ottobre e ora fa il suo sbarco anche su Disney Plus.

Non solo Amsterdam: le altre uscite su Disney Plus

Oltre all’ultimo film di David O Russell, Disney Plus in questi ultimi giorni del 2022 ha accolto diversi altri titoli interessanti. Dall’ultimo classico d’animazione Strange World fino al biopic Tini: amore e tanta musica, incentrato sulla cantante divenuta famosa grazie al ruolo di Violetta. Inoltre, hanno fatto il proprio esordio su Disney Plus proprio negli scorsi giorni due attesissime serie: la quarta e ultima stagione di Atlanta, che chiude la corsa di una delle serie più amate degli ultimi anni, e l’undicesima stagione di American Horror Story. Tantissime uscite, quindi, su Disney Plus, da Amsterdam alle grandi serie che accompagneranno gli spettatori fin dentro il 2023, un anno che sarà anch’esso ricco di novità e di uscite sulla piattaforma di Topolino.

Il meglio del 2022

Non perdetevi su Disney Plus anche il meglio del 2022, dalle produzioni italiane come Boris e Le fate ignoranti fino a successi planetari come The Bear e Obi-Wan Kenobi.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.