Adam Sandler vince il People’s Icon Award

Il 18 febbraio Adam Sandler riceverà il People’s Icon Award, riconoscimento assegnato ai miti dell’industria dell’intrattenimento

Durante la cerimonia di consegna dei People’s Choice Awards, Adam Sandler sarà premiato con il People’s Icon Award. L’evento è previsto per il 18 febbraio prossimo a Santa Monica e andrà in onda in diretta su NBC. A condurlo sarà l’attore, stuntman e sceneggiatore Simu Liu, che abbiamo visto quest’estate in Barbie, dove era uno dei Ken.

A ricevere il People’s Icon Award 2023 è stato Lenny Kravitz, che quest’anno avrà il Music Icon Award e che si esibirà durante la premiazione. In passato il People’s Icon Award è andato a celebrità del calibro di Ryan Reynolds, Halle Berry, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston e Melissa McCarthy.

Il People’s Icon Award: un riconoscimento per il troppo spesso sottovalutato Adam Sandler

Tornando a Sandler, il vicepresidente di NBC Universal Entertainment ha dichiarato:

Adam Sandler è un’istituzione della nostra industria ormai da diversi decenni, divertendoci fin da quando ha esordito al Saturday Night Live 30 anni fa. Da Billy Madison a Mr. Deed, i suoi indimenticabili personaggi hanno superato la prova del passaggio del tempo e hanno lasciato il segno nel pubblico generazione dopo generazione. Siamo felici di rendergli onore, quest’anno, con il People’ Icon Award.

Adam Sandler è davvero un attore di pregio ma certamente sottostimato perché molto spesso legato a un genere, la commedia, da sempre considerato di second’ordine. Tra i suoi film maggiormente apprezzati possiamo trovare Prima o poi me lo sposo, Zohan e Ubriaco d’amore, ma soprattutto l’ottimo e acclamato Diamanti grezzi. Prossimamente, dal 1 marzo su Netflix, potremo ammirarlo in Spaceman, al fianco di Carey Mulligan e con la regia di Johan Renck. La trama presenterà un ragazzo rimasto orfano da bambino e cresciuto dai nonni nella campagna ceca, pronto a superare ogni difficoltà per poter diventare il primo astronauta del Paese.

