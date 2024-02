Morto Carl Weathers: l’omaggio di Sylvester Stallone

Carl Weathers è morto il 1 febbraio, all’età di 76 anni. La sua scomparsa ha profondamente rattristato le star che con lui hanno condiviso il set, da Rocky a Star Wars: The Mandalorian

Hollywood è turbata dalla scomparsa di Carl Weathers, morto nel sonno giovedì 1 febbraio, nella sua casa di Los Angeles all’età di 76 anni. Com’è noto, raggiunse la notorietà per aver prestato il volto al pugile Apollo Creed nei primi quattro film della saga Rocky. Sylvester Stallone, star del franchise, ha dedicato un commosso omaggio social al collega, ma non è stato il solo. Anche Arnold Shwarzenegger, che con Weathers ha recitato in Predator, ha espresso la propria tristezza per la perdita. Ad annunciare che Carl Weathers si è spento è stato il suo manager Matt Luber.

Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria – si legge nella nota ufficiale – Attraverso i suoi contributi al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e da più generazioni. Era un fratello, un padre, un nonno, un partner e un amico molto amato.

Carl Weathers: morto l’attore di Rocky e The Mandalorian

Prima di affermarsi come attore, Weathers era una promessa del football americano e canadese. Al college ha giocato con l’università di San Diego, vincendo il Pasadena Bowl, dopodiché 8 partite con gli Oakland Raiders nella NFL. La grande occasione nel cinema è arrivata nel 1976, quando per la prima volta ha interpretato Apollo Creed, campione del mondo in carica dei pesi massimi di boxe. La sua avventura si è conclusa nel 1985, col quarto film della serie in cui viene ucciso sul ring da Ivan Drago.

Dopo aver appreso della morte di Carl Weathers, Sylvester Stallone ha condiviso un video su Instagram in cui, visibilmente commosso, ha espresso il proprio dolore. Nel suo breve discorso, il divo ha precisato che Carl è stato parte integrante della sua vita, della sua carriera e del suo successo. Senza lui, la saga di Rocky non sarebbe stata la stessa.

Il ricordo di Arnold Schwarzenegger, invece, è spuntato su X. Tra i volti di Hollywood che hanno dedicato un pensiero pubblico al compianto attore, ci sono anche Adam Sandler, che ha recitato con lui nella commedia Un tipo imprevedibile, Robert Rodriguez, Danny Trejo e Pedro Pascal, di recente co-star nella serie Star Wars: The Mandalorian.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.