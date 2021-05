Migliori Shōjo Anime: i 5 classici senza tempo (Parte 1)

Benvenuti in questa guida settimanale tutta dedicata al Giappone. Oggi, ripercorriamo la nostra adolescenza con i migliori Shōjo Anime

Tutti abbiamo guardato i cartoni animati al pomeriggio, dopo i compiti, gustandoci una golosa merenda sul divano. Tra supereroi Marvel e streghe di Alfea, spuntava una storia d’amore senza tempo, una di quelle che fa battere il cuore a tutti…anche a distanza di anni.

Sulla scia dei nostri speciali dedicati agli anime, e al loro raffronto con i manga, abbiamo pensato di approfondire la questione, rendendo più nostalgico, e utile, il discorso intorno agli anime. Oggi, quindi, vi parlerò dei migliori 5 shōjo anime, quei classici intramontabili che sono indelebili nei nostri ricordi.

Migliori Shōjo Anime: top 5 (Parte 1)

Innanzitutto, chiariamo subito un concetto fondamentale: cosa intendiamo per Shōjo Anime. Il termine giapponese shōjo (spesso traslitterato anche shoujo), indica una categoria di manga e anime indirizzati principalmente a un pubblico femminile, a partire dall’età scolare fino alla maggiore età. Erroneamente, si ritiene che uno shōjo sia un qualunque manga o anime che tratti tematiche sentimentali. L’equivoco è generato dal fatto che uno shōjo non è tale per i suoi contenuti, che possono essere di qualunque tipo, ma per il pubblico a cui è indirizzato, cioè quello femminile giovane, che è solitamente attento alle tematiche sentimentali.

Ma vediamo nel dettaglio la classifica dei 5 migliori Shōjo Anime.

5 – Rossana, il giocattolo dei bambini | Migliori Shōjo Anime

Rossana Smith, Sana per gli amici, è una ragazzina di 11 anni che vive a Tokyo con la madre ed è la star del programma televisivo Evviva L’Allegria. La più grande preoccupazione di Rossana è Heric, un compagno di classe a capo di una banda di bulli che rende impossibile lo svolgimento delle lezioni. Con l’aiuto di Robby, suo manager ed autista, Sana è determinata a riconquistare il controllo della classe dal suo nuovo acerrimo nemico; ma solo più tardi scoprirà la difficoltosa situazione familiare di quest’ultimo. Col trascorrere del tempo, tuttavia, Sana e Heric stringeranno una forte amicizia, diventando inseparabili, nonostante la personalità di Sana metta a dura prova i sentimenti del ragazzo.

Rossana è una di quelle storie davvero indimenticabili, compagna di ogni ragazza agli inizi degli anni 2000. Fresca, divertente e molto romantica, la sua vita ci porterà dentro un mondo per noi sconosciuto: quello dello show business giapponese. Ma tra prove di ballo e recitazione, non mancano momenti da batti cuore; ammetiamolo: tutte siamo state innamorate di Heric.

4 – Piccoli problemi di cuore (Marmalade Boy) | Migliori Shōjo Anime

Miki è una ragazza che frequenta il secondo anno di scuola superiore, vivendo apparentemente una vita normale. Viene, però, sconvolta dalla notizia dell’improvviso divorzio dei suoi genitori. Durante una cena, Miki incontra i nuovi partner dei propri genitori e anche il loro figlio Yū Matsuura, di circa la sua stessa età. Inizialmente, tra i due non corre buon sangue, ma la situazione migliorerà quando i due sapranno fare squadra per affrontare le difficoltà, finendo poi per innamorarsi.

Piccoli problemi di cuore resiste nella memorie da generazioni, segnando il romanticismo di tanti adolescenti per anni. Al di là della storia, che presenta i tipici cliché del genere, è la semplicità dei protagonisti a traghettare lo spettatore dentro questa grande vicenda amorosa. Peccato, però, che la censura in Italia ci abbia regalato una versione poco chiara; la soluzione? Correte a recuperare il manga.

3 – Sailor Moon | Migliori Shōjo Anime

Usagi Tsukino è una normale quattordicenne, poco incline allo studio e allo sport, un po’ sbadata e piagnucolona. La sua vita cambia quando, un giorno, salva una gattina nera da un gruppo di ragazzini. La sera stessa, la gatta le si presenta entrando dalla finestra di camera e dicendole di chiamarsi Luna. Questa regala a Tsukino una spilla, un oggetto che le conferisce il potere di trasformarsi in Sailor Moon, la guerriera dell’amore e della giustizia, vestita alla marinara e protetta dalla Luna. Il suo compito, le spiega la gatta, sarà quello di difendere gli abitanti della Terra dai continui attacchi del Dark Kingdom, nonché di ritrovare le sue compagne per rintracciare la misteriosa Principessa della Luna.

Se ti affacci per la prima volta al mondo dell’animazione giapponese, direi proprio che Sailor Moon è il giusto punto di partenza. Oltre ad aver dato vita ad un franchise famosissimo e super redditizio, la storia di Bunny (alias Sailor Moon) è semplice quando estremamente ben fatta: mistero, romanticismo, girl power all’ennesima potenza; il tutto condito da gag comiche e sketch esilaranti. Insomma, se vi siete persi questo gioiellino dell’animazione, correte immediatamente a recuperarlo.

2 – Card Captor Sakura | Migliori Shōjo Anime

Sakura Kinomoto, vivace bambina di 10 anni (14 nella versione italiana dell’anime), trova nella biblioteca del padre un libro dal nome The Clow. Dopo aver rotto il sigillo di questo, compare un buffo animaletto parlante chiamato Kerberus, che si proclama Guardiano del Sigillo (cioè colui che deve proteggere il libro e le carte all’interno contenute). Ma con la rottura del sigillo, le Clow Card sono state liberate, e ora spetta a Sakura il compito di catturarle.

Il tema principale in Card Captor Sakura è senza dubbio l’amicizia. Sakura è una ragazza molto dolce, che crede fortemente nell’amore. È infatti sempre pronta ad aiutare tutti, compreso chi inizialmente si presenta come suo rivale. A metà tra magia e romanticismo adolescenziale, Sakura ti porta dentro un mondo fatto di possibilità, accoglienza e divertimento.

1 – Le situazioni di lui e lei | Migliori Shōjo Anime

Yukino Miyazawa è una studentessa al primo anno di superiori, invidiata da tutti per la sua bellezza, il suo comportamento distinto e gli ottimi risultati scolastici. Tuttavia, non è come sembra. Infatti, dietro il comportamento pubblico impeccabile di Yukino si cela una ragazza viziata, pigra e testarda, con lo spasmodico desiderio di sentirsi sempre apprezzata, lodata e al centro dell’attenzione. Il suo segreto, però, viene scoperto da Soichiro Arima. Arima è un ragazzo altrettanto bello, intelligente e popolare, che scopre casualmente la vera personalità di Yukino e inizia a ricattarla. Anch’egli, però, nasconde ciò che è realmente. Animato dal profondo desiderio di non deludere i genitori adottivi, si mostra per come non è. I due, prima come amici, poi come qualcosa di più, consolidato il loro amore l’uno per l’altra, ripromettendosi di abbandonare la maschera indossata.

Con le Situazioni di Lui e Lei l’amore, nel significato profondo del termine, è inserito nel contesto scolastico e condito con sprazzi di riflessioni psicologiche. Proprio quest’ultimo aspetto lo rende un prodotto diverso dai suoi simili. Yukino e Arima si avvicinano l’uno all’altra, stringendo un rapporto fatto di silenzi eloquenti, grande stima reciproca ma anche segreti che verranno via via svelati con la loro maturazione.

In conclusione

In questa prima parte dei Migliori Shōjo Anime abbiamo voluto introdurvi al genere, dandovi quelle informazioni utili ad addentrarvi per la prima volta dentro il mondo dell'animazione giapponese.