New Pokémon Snap: come ottenere 4 stelle con Florges

Nella puntata di oggi della guida dedicata a New Pokémon Snap, vi spiegheremo come ottenere 4 stelle fotografando Florges, il floreale pokémon folletto di sesta generazione

Un dolce profumo pervade New Pokémon Snap e la colpa è indubbiamente di Florges: oggi vediamo insieme come guadagnere le 4 stelle a lei dedicate. Situata nell’ultima area del primo stadio del gioco, sequel dell’omonimo titolo pubblicato nel 1999 su Nintendo 64, Florges è un vero spettacolo visivo. La si può vedere nel bel mezzo di un gigantesco campo di fiori, nel quale sembra letteralmente una regina tra i pokémon del suo genere, surclassando in dolcezza anche il piccolo Shaymin (avete già ottenuto le sue 4 stelle? Leggete la nostra guida!). La sua bellezza è accompagnata da altrettanta spettacolarità: essa verrà svelata da alcuni trucchi che ella ci riserva, a patto di sapere come attivarli.

Florges: come ottenere tutte e 4 le stelle in New Pokémon Snap

New Pokémon Snap è acceso sulla vostra Nintendo Switch e siete riusciti a trovarvi al cospetto di Florges: come fare, ora, per accaparrarsi le 4 stelle? La prima cosa di cui dovete assicurarvi è di aver già sbloccato l’abilità Melodia, fondamentale per il vostro obiettivo. Partendo dall’inizio, i passi che dovrete seguire sono questi:

1° stella : per ottenere questa valutazione vi basterà fare uno screenshot di Florges da lontano, mentre è intento a camminare senza preoccupazioni nel campo.

: per ottenere questa valutazione vi basterà fare uno di Florges da lontano, mentre è intento a camminare senza preoccupazioni nel campo. 2° stella : adesso, utilizzare la scansione per sorprenderlo, scattando una foto nel momento in cui apre la sua cavalcatura mentre viene spaventato.

: adesso, utilizzare la per sorprenderlo, scattando una foto nel momento in cui apre la sua cavalcatura mentre viene spaventato. 3° stella : per guadagnare la terza stella, partite lanciando al pokémon un Fluffruit prima di avvicinarti. Florges lo raccoglierà e lo mangerà, dandoti la possibilità di avvicinarti. Una volta consumato il suo pasto, Florges sarà abbastanza amichevole da salutarti e, a questo punto, potrai catturare quel raro momento.

: per guadagnare la terza stella, partite lanciando al pokémon un prima di avvicinarti. Florges lo raccoglierà e lo mangerà, dandoti la possibilità di avvicinarti. Una volta consumato il suo pasto, Florges sarà abbastanza amichevole da salutarti e, a questo punto, potrai catturare quel raro momento. 4° stella: per l’ultima e desiderata stella, prima di tutto assicuriamoci di aver sbloccato Melodia. Una volta fatto, basterà raggiungere con calma il campo fiorito ed utilizzare l’abilità. Florges e Comfey, che di solito si trovano nella stessa zona, inizieranno a ballare al ritmo delle note ed in quel momento potrai fare il tuo screenshot da 4 stelle.

È importante ricordare che, il comportamento dei diversi pokémon, si modifica in base al livello di ricerca in cui vi trovate. Aumentando il tuo livello di ricerca in ogni fase, potrete notare comportamenti diversi delle creature e riuscire nell’impresa di collezionare tutte le stelle per il vostro Photodex. Se non riesci a trovare subito il momento specifico per quello che stai cercando, non ti preoccupare! Semplicemente potrebbe essere dovuto a questo. Continua a scattare foto in una fase specifica, per sbloccare ogni livello di ricerca e completare il tuo Photodex.

Giocatori di New Pokémon Snap, siete pronti a guadagnarvi tutte 4 le stelle dedicate a Florges? Fatecelo sapere nei commenti e restate con noi su tuttoteK! Tutti gli altri giochi targati Pokémon sono disponibili, in formato digitale, su Instant Gaming ad un prezzo stracciato.