Migliori tablet (2in1) Windows 10 da acquistare | Marzo 2021

Avete bisogno di un tablet ma non volete rinunciare alle prestazioni? Questa è la guida che fa per voi: troverete tutti i migliori tablet Windows 10 da acquistare!

Abbiamo già esposto la nostra opinione in merito ai migliori tablet Windows 10 a meno di 500 euro nella guida dedicata che trovate qui. Se invece cercate prestazioni in valore assoluto questa è la guida giusta. Esamineremo le varie opzione dividendole non per fascia di prezzo ma per tipo di utilizzo. In questo modo saprete quale è la cifra necessaria per l’acquisto di un prodotto che soddisfi a pieno le vostre esigenze.

Chiaramente proporremo soluzioni con costi diversi specificando di volta in volta le differenze fra le stesse. Nelle varie sezioni di questa guida il tipo di utilizzo sarà indicato a grandi linee, e qualora vi troviate a cavallo fra due tipologie di utilizzo del vostro tablet (2in1) Windows 10 vi consigliamo di ponderare la scelta rispetto a quello più esoso in termini di risorse. Vi facciamo notare che alcuni tablet (2in1) potrebbero comparire in più sezioni della guida poiché adatti a più tipologie di utilizzo. I prezzi saranno riferiti ad Amazon e aggiornati automaticamente. Iniziamo!

Migliori tablet Windows 10 da acquistare (2in1) – Film e musica

Per guardare film e musica ci sono diverse opzioni da valutare, quello che è certo è della tastiera non ce ne facciamo praticamente nulla. Per cui la caratteristica del 2in1 in questo ambito può essere trascurata senza problemi, andando verso prodotti che ne sono sprovvisti.

Samsung Galaxy TabPro S Tablet da 12" FHD SuperAMOLED, Processore Intel Core M3, 4 GB RAM, Nero [Italia] Samsung Galaxy TabPro S Tablet da 12″ FHD SuperAMOLED, Processore Intel Core M3, 4 GB RAM, Display 12” FHD+ SuperAMOLED Full Touch screen 2160 x 1440 (FHD+), Fotocamera 5 MP (AF) + 5 MP. Una scelta che bilancia perfettamente qualità visiva con usabilità e prezzo. Insomma, una delle migliori scelte possibili per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Microsoft Surface Go Tablet, Processore Pentium , 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, Schermo da 1800 x 1200 Px, Grigio Microsoft Surface Go 8 GB di RAM, SSD da 128 GB è l’entry level dei prodotti di fascia medio/alta. Nella versione solo tablet sarà la scelta giusta per soddisfare qualunque esigenza di questo tipo!

(attualmente in offerta) Microsoft Surface Pro 6 Tablet, Processore Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, Platino Microsoft Surface Pro i5 8 GB di RAM, SSD da 128 GB è un dispositivo più avanzato che beneficia sopratutto di una risoluzione maggiore e, di conseguenza, della possibilità di fruire dei video in risoluzione maggiore.

Migliori tablet Windows 10 da acquistare (2in1) – Uso universitario

Nell’uso tipico in università è importante avere a disposizione un prodotto che riesca a soddisfare esigenze varie. Si deve mettere in conto il prezzo di una dotazione completa comprensiva di tastiera e penna per gli appunti. Vediamo le migliori soluzioni di seguito.

Microsoft Surface Go Tablet, Processore Pentium, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, Grigio + Cover con Tasti Nera [Layout Italiano] Microsoft Surface Go 8 GB di RAM, SSD da 128 GB + Tastiera + Penna rappresenta un kit completo per l’uso universitario. Il prezzo è però molto alto, considerando sopratutto il fatto che gli accessori (la penna in questo caso) vanno acquisitati a parte.

Samsung Galaxy Book Tablet, 12.0, 128 GB Espandibili, WIFI, Nero [Versione Italiana] Samsung Galaxy Book Tablet 12.0, Display Super AMOLED da 12″, risoluzione FHD+ (2160 x 1440 pixel), Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+ 5GHz, VHT80 MIMO, Fotocamera anteriore da 5 MP e fotocamera posteriore da 13 MP, RAM da 4 GB, Memoria 128 GB (espandibile con MicroSD fino a 256 GB), Batteria di 5070 mAh, Processore Intel i5 Dual Core e soprattutto la comodissima S-Pen. Cosa cercare di più?

(attualmente in offerta) Microsoft Surface Pro 7, Core i5, RAM 8 GB, SSD 128 GB, Platinum Microsoft Surface Pro 7 con i5 8 GB di RAM, SSD da 128 GB + Tastiera + Penna è una soluzione di nuova generazione pronta stupire con le sue ridotte dimensioni e le grandi prestazioni.

Migliori tablet Windows 10 da acquistare (2in1) – Da lavoro

Nel mondo del lavoro bisogna valutare molte opzioni. Vi consigliamo di abbinare almeno una tastiera oppure di rivolgervi ad una soluzione che di base è già completa.

Microsoft Surface Go Tablet, Processore Pentium, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB, Grigio + Cover con Tasti Nera [Layout Italiano] Microsoft Surface Go 8 GB di RAM, SSD da 128 GB + Tastiera si tratta della configurazione minima consigliata per esigenze lavorative. Il suo prezzo è un po’ altro rispetto a quello che offre a livello di prestazioni, gli accessori non sono inclusi, però è la soluzione più trasportabile in assoluto che avete a disposizione.

Microsoft Surface Pro 6 Tablet, Processore Core i7, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, Platino Microsoft Surface Pro i7 8 GB di RAM, SSD da 256 GB + Tastiera + Penna è un prodotto premium nel nome e nel prezzo. Se cercate il meglio senza badare a spese questa è la soluzione da valutare.

Asus Zenbook FLIP 13 UX362FA-EL277T Notebook Asus Zenbook FLIP 13 UX362FA-EL277T, RAM 16 GB, Capacità di memoria 512 GB SSD, Processore Intel Core i7-8565U. È uno dei 2in1 più performanti e tecnologicamente avanzati. Bellissimo da vedere e comodissimo da usare. Una scelta assolutamente consigliata.

Migliori tablet Windows 10 da acquistare (2in1) – Per la grafica e l’editing di fotografie

La principale comodità offerta da un tablet nel mondo della grafica è la possibilità di avere un’ottimo dispositivo di input a disposizione senza la necessità di acquisto di una tavoletta grafica. Vediamo quali sono le opzioni a nostra disposizione.

Microsoft Surface Book 2 Notebook Convertibile da 13.5", i7-8650U, 8 GB, SDD 256 GB, NVIDIA GeForce, Platino [Layout Italiano] Microsoft Surface Book 2 i7-8650U, 8 GB, SDD 256 GB + Penna (da acquistare a parte) rappresenta il meglio ad oggi disponibile per la grafica in movimento. Ci sono configurazioni migliori, ma sicuramente sono più un vezzo che una necessità in questo ambito.

HP Elite Dragonfly Nero Ibrido (2 in 1) 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Touch Screen Intel® Core i7 di ottava Generazione 16 GB LPDDR3-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 PRO Elite Dragonfly, HP Elite Dragonfly, 16 GB di RAM, Intel Core i7 di ottava Generazione, SSD da 512 GB e Intel UHD Graphics 620 di scheda grafica. Uno dei notebook più eleganti e sottili che abbiamo mai visto, ed è anche ricco di funzionalità interessanti e componenti di livello. Il suo design fantastico ed il suo schermo meraviglioso lo rendono un ottimo portatile per chiunque possa permetterselo.

Migliori tablet Windows 10 da acquistare (2in1) – Per editing video e gaming

L’editing di video ed il gaming sono gli utilizzi più impegnativi che possiamo effettuare con il nostro dispositivo. Le scelte qui di seguito, per quanto molto prestanti, sono comunque soluzioni di compromesso. Valide opzioni per gaming occasionale in mobilità, e semplicemente il meglio ad oggi disponibile per l’editing dei video in questo formato.

Acer Switch 7 Black Edition SW713-51GNP-81DA Computer Portatile 1.80GHz i7-8550U Intel Core i7 di 8 Generazione, 13.5", 2256 x 1504Pixel, Nero Acer Switch 7 Black Edition SW713-51GNP-81DA è la soluzione top di gamma di casa Acer che offre un i7-8550U, 16 GB, SDD 512 GB ed una dotazione completa inclusa nel prezzo. Nessun problema per la gestione di qualunque tipo di contenuto grazie anche all’ssd m2 da 512 gb incluso.

Microsoft Surface Book 2 Notebook Convertibile da 13.5", i7-8650U, 16 GB, SDD 512 GB, NVIDIA GeForce, Platino [Layout Italiano] Microsoft Surface Book 2 i7-8650U, 16 GB, SDD 256 GB + Penna (da acquistare a parte) rappresenta il top di casa Microsoft. Sono disponibili, qualora necessario, soluzioni con ssd più capienti. Per quello che ci riguarda questo è il miglior tablet 2 in 1 che potete acquistare al giorno d’oggi.

Yoga C930-13IKB 360°, 2-in-1 Notebook i7-8550U 16GB 1TB SSD Win 10 Lenovo Yoga C930, CPU: Intel Core i7, Scheda grafica: Intel HD Graphics 620, RAM: 8GB – 16GB, Display: 13,9 pollici, FHD (1920×1080) e Archiviazione: 256GB – 2TB. Elegante, sottile e con specifiche impressionanti. Grazie allo splendido schermo 4K potete godervi qualsiasi tipo di contenuto compresi i videogiochi. Questo 2-in-1 è un concorrente di tutto rispetto già nella versione base e certamente un acquisto consigliato.

Appuntamento al prossimo mese!

Questa guida si conclude qui. Quello che vedete qui sopra è un riassunto della lista dei migliori dispositivi 2in1 presenti sul mercato. Le opzioni non sono moltissime anche se tutte offrono ottime performance. Non dimenticate di seguirci su tuttoteK per non perdervi altre preziose guide all’acquisito!