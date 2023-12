Le serie tv ci accompagnano ogni giorno dopo una giornata di lavoro o all’università, avvolgendoci con le loro storie raccontate progressivamente nel corso degli episodi e tenendoci col fiato sospeso alla fine di ognuno: avete parenti o amici che fanno le maratone? Allora siete nel posto giusto: ecco le migliori serie tv da regalare a Natale!

Abbiamo già scritto una guida all’acquisto sui migliori film da regalare a Natale, ma il mondo dello spettacolo è gigantesco, con tante storie da raccontare, tanti attori talentuosi e tanti maestri registi. Forse i vostri cari vogliono storie più lunghe e farsi una maratona di episodi? Qui troverete le migliori serie tv da regalare a Natale ai vostri amici e parenti.

Game of Thrones | Migliori cofanetti serie tv da regalare a Natale

Basato sul romanzo scritto da George R. R. Martin, questa è una delle serie più amate della storia della televisione. Parliamo di Game of Thrones, la serie fantasy che ha lanciato la carriera di Emilia Clarke nei panni di Daenerys e di Jason Momoa nei panni di Khal Drogo. Un mondo fantasy pieno di draghi, casate familiari in guerra tra loro, conflitti politici e personaggi dal grande carisma caratterizzano questa serie tv. Imperdibile per chi vuole farsi una cultura delle serie tv.

Gotham | Migliori cofanetti serie tv da regalare a Natale

Entriamo in casa DC con un’altra serie cult, Gotham. La serie narra dei personaggi del mondo di Batman che danno vita alla città di Gotham City, tra poliziotti corrotti e supercriminali. Il protagonista è l’agente di polizia Jim Gordon, interpretato da Benjamin McKenzie, che affronta i vari criminali di Gotham tra cui Il Pinguino, L’Enigmista e Jeremia Valeska (meglio conosciuto come Joker), due dei villain più importanti di Batman. Bruce Wayne è un giovane ragazzo che si sta addestrando per diventare il vigilante che tutti abbiamo imparato a conoscere e amare, non manca anche la presenza di Catwoman, che crea un legame con Bruce sin dalla giovane età. Questa serie è perfetta per gli amanti del mondo di Batman.

Better Call Saul | Migliori cofanetti serie tv da regalare a Natale

Dal mondo di Breaking Bad, questa serie prende il nome di Better Call Saul. Chi ha visto la serie originale, saprà chi è Saul Goodman, il protagonista di questa serie spin-off. La serie parla proprio di come Saul è diventato l’avvocato che abbiamo visto in Breaking Bad, iniziando prima degli eventi di Walter White e continuando poi la storia conclusasi con l’ultima stagione che ha portato alla fine di Heisenberg. Oltre a Saul, scopriamo qualcos’altro sul passato di Mike Ehrmantraut. Uno spin-off che non ha nulla da invidiare alla serie originale!

Dexter | Migliori cofanetti serie tv da regalare a Natale

Ormai è chiaro che le serie cult ci piacciono e Dexter è una di quelle. Un sergente della polizia di Miami adotta un bambino di tre anni di nome Dexter, che ha la strana passione di uccidere gli animali perché attratto dal sangue. Il sergente, per evitare che il piccolo diventi un serial killer, gli insegna a scatenare la sua sete di sangue contro assassini, stupratori, pedofili e tutti i soggetti pericolosi per la società, insegnandogli anche ad apparire innocuo per evitare che la polizia sospetti di lui. Una serie molto thriller molto intrigante che mette in bella mostra la creatività del protagonista nell’uccidere questi criminali. Consigliatissima per gli amanti del genere poliziesco.

The Walking Dead | Migliori cofanetti serie tv da regalare a Natale

Parlando di grandi serie che hanno fatto la storia della televisione, è impossibile non menzionare The Walking Dead. Una serie iniziata nel 2010 e conclusasi l’anno scorso. Il protagonista è lo sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln), che dopo essere stato ferito sul lavoro e mandato in ospedale, si risveglia in un mondo governato dagli zombie. Rick ritroverà la sua famiglia e dovrà sopravvivere insieme ad un gruppo di superstiti formati da Daryl Dixon (Norman Reedus), co-protagonista della serie, Michonne, Carol, Maggie, Glenn e tanti altri per sopravvivere in questo nuovo mondo e cercare di ricostruire una civiltà. Il punto forte di questa serie sono i personaggi umani, scritti alla perfezione, con un grande carisma e il rapporto che li lega, il modo in cui affrontano le difficoltà, rendono questa serie una delle migliori della storia delle serie tv.

Anche questa guida all’acquisto si conclude qui, speriamo di esservi stati d’aiuto, anche perché queste sono davvero 5 delle migliori serie tv della storia. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide all’acquisto e news dal mondo del cinema e delle serie tv!

