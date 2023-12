Mancano poco meno di due settimane a Natale, avete già idea di cosa regalare ai vostri cari? Se la vostra risposta è no, abbiamo una soluzione perfetta per gli appassionati del cinema: ecco i migliori film cofanetti da regalare a Natale!

Come ogni anno, arriva il fatidico giorno in cui dobbiamo fare compere e decidere quale regalo fare alle persone a noi più care, tra amici e parenti. Abbiamo già scritto una guida al risparmio sui regali di Natale, oltre a vari consigli che potete trovare sul sito. Quest’oggi dedicheremo la guida all’acquisto agli appassionati del cinema, infatti qui troverete i migliori cofanetti film da regalare a Natale. Chack, si gira!

Cofanetto Thor – Collezione 4 film | Migliori cofanetti film da regalare a Natale

Per gli appassionati della Marvel, su Amazon potete trovare la collezione da 4 film della saga di Thor, personaggio interpretato da Chris Hemsworth, che nel corso dei film è accompagnato da Tom Hiddleston (Loki), Anthony Hopkins (Odino), Jaimie Alexander (Lady Sif), Natalie Portman (Jane Foster) e Idris Elba (Heimdall). Questo cofanetto è adatto sia agli amanti della Marvel, sia agli amanti della mitologia norrena, infatti questi 4 film narrano le avventure di Thor tra i Nove Regni e affronta varie minacce, tra corse al potere, antichi manufatti magici, profezie apocalittiche e distruzione di mondi.

Lo Hobbit: La Trilogia Estesa | Migliori cofanetti film da regalare a Natale

Tutti conoscono l’opera letteraria di Tolkien, così come tutti conoscono il mondo de Il Signore degli Anelli. Gli amanti di questo mondo impazziranno quando riceveranno in regalo la trilogia de Lo Hobbit, spin-off del Signore degli Anelli ambientato nello stesso universo narrativo. Inoltre, questa è anche la versione estesa! Quindi contiene scene aggiuntive rispetto alla versione cinematografica. Avventuratevi con il protagonista Bilbo Baggins nel suo viaggio nella Terra di Mezzo.

The Hunger Games – Collezione Completa | Migliori cofanetti film da regalare a Natale

Questa è una delle migliori saghe cinematografiche d’azione, diventata un cult. Hunger Games vede un gruppo di ragazzi venire catturati e costretti a lottare tra di loro per sopravvivere. La protagonista, Katniss, interpretata dalla bella e talentuosa Jennifer Lawrence, dovrà sopravvivere a questi “giochi” alleandosi con le persone giuste, ma badando ai tradimenti. In questo mondo non si vive, si sopravvive, e Katniss dovrà lottare con tutte le sue forze per uscirne viva e fermare per sempre gli Hunger Games. Questo cofanetto contiene tutti i 4 film della saga originale.

Cattivissimo Me – La Trilogia | Migliori cofanetti film da regalare a Natale

Per tutta la famiglia, è disponibile anche il cofanetto di tutta la trilogia di Cattivissimo Me. Questa saga d’animazione ha dato vita ai Minions, l’icona di Cattivissimo Me che è entrata a far parte della cultura pop. Questa storia parla di Gru, un uomo con una carriera ventennale da supercriminale che vuole diventare il più grande cattivo di tutti i tempi rubando la luna. Ma i suoi piani verranno stravolti dall’arrivo nella sua vita di tre giovani orfane a cui Gru si affezionerà. Gustatevi questi tre film insieme ai vostri figli, o anche insieme ai vostri amici. Questa saga è adatta a tutte le età!

X-Men – La Saga | Migliori cofanetti film da regalare a Natale

Torniamo in campo Marvel con una delle saghe più cult del cinema, pari alla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Parliamo della Saga degli X-Men, i mutanti che entrano in conflitto tra loro per la decisione di difendere gli umani nonostante loro li maltrattano, oppure punirli eliminandoli. Questa è una storia di guerra, dove il protagonista Wolverine (Hugh Jackman) decide di aiutare i mutanti guidati da Charles Xavier (Patrick Stewart/James McAvoy) contro l’esercito di Magneto (Ian McKellen/Michael Fassbender), una guerra tra mutanti e umani che si conclude con l’ultimo film di Wolverine, Logan, uno dei migliori cinecomic della storia del cinema. Imperdibile soprattutto per i fan degli X-Men, ma anche per chi non ha mai apprezzato i film di supereroi. Il cofanetto include tutti i film della saga: X-Men, X-Men: 2; X-Men: Conflitto finale; X-Men: Le origini – Wolverine; X-Men: L’inizio; Wolverine l’immortale; X-Men: Giorni di un futuro passato; X-Men: L’apocalisse; X-Men: Dark Phoenix; The New Mutants.

Speriamo di esservi stati d’aiuto nella scelta sui film da regalare ai vostri cari per Natale. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide all’acquisto e news dal mondo del cinema!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.