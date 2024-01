Until Dawn diventerà un film: annunciato l’adattamento da Sony

Gary Dauberman e David F. Sandberg rinnovano il sodalizio nella produzione del film di Until Dawn dopo il grande successo di Annabelle: Creation

Sony annuncia l’adattamento cinematografico di Until Dawn, il videogioco horror a scelte multiple del 2015 realizzato da Supermassive Games, che tra le altre cose ha anche ispirato la popolare serie The Dark Pictures Anthology. Il film live action è in produzione presso Screen Gems e PlayStation Productions, con Gary Dauberman alla sceneggiatura e David F. Sandberg alla regia, e sarà vietato ai minori, quindi manterrà tante scene brutali tratte dall’esperienza originale.

Until Dawn è un videogioco del 2015 sviluppato in esclusiva per PS4, ed è considerato come pioniere del genere degli horror interattivi a scelte multiple. Il gioco racconta le gesta di otto amici, inseguiti da un sadico killer durante una vacanza in montagna a Blackwood Pines, nella provincia canadese dell’Alberta. Nel cast ci sono tantissimi noti attori: Hayden Panettiere, Meaghan Martin, Jordan Fisher e il premio Oscar Rami Malek, già noto per la serie TV Mr Robot e il film Bohemian Rhapsody.

L’adattamento cinematografico segue voci relative a un sequel videoludico. Il progetto è stato affidato al regista dei film di Shazam David F. Sandberg, e allo sceneggiatore di Annabelle, It e The Nun Gary Dauberman, che per l’occasione si limiterà a modificare leggermente la storia originale di Larry Fessenden e Graham Reznick. I due hanno già lavorato insieme su Annabelle: Creation, rivelatosi un grande successo, e ora avranno modo di portare sul grande schermo questo apprezzato horror slaher. Il periodo d’uscita nei cinema non è ancora stato definito.

Gary Dauberman, che ha in agenda anche la serie Tv live action di Gargoyles per la Disney, ha esordito alla regia con Le notti di Salem, pellicola basata sull’omonimo romanzo di Stephen King il cui destino distributivo è però ancora ignoto.

