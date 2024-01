Come attivare Office 2021 in modo legale e risparmiare

Attivare Office 2021 è necessario per sfruttare tutte le funzionalità della suite e ricevere le fix di sicurezza. Attiva legalmente e risparmia!

L’attivazione di Office 2021 è un passo fondamentale da compiere se si vuole sfruttare al massimo la popolare suite di produttività realizzata da Microsoft: solo una versione regolarmente attivata e autorizzata, infatti, consente di utilizzare al meglio tutte le funzioni e gli strumenti messi a disposizione dal Colosso di Redmond, senza rischiare di incappare in problemi critici, come la mancata installazione degli aggiornamenti di sicurezza.

Attivare Office 2021: perché ne vale la pena?

Come dicevamo, attivare Office 2021 è fondamentale per diversi motivi. Prima di tutto, l’attivazione garantisce che si stia utilizzando una copia autentica e legale del software, evitando così i rischi associati all’uso di versioni piratate, come virus o malware. Inoltre, solo con una versione attivata si ha accesso a tutti gli aggiornamenti di sicurezza e funzionalità, che sono essenziali per mantenere il software sicuro e al passo con le ultime innovazioni. L’attivazione consente anche l’accesso al supporto tecnico di Microsoft, offrendo assistenza in caso di problemi o domande. Infine, alcune funzionalità avanzate di Office 2021, come le opzioni di collaborazione online e lo storage su cloud, sono disponibili solo con una versione attivata, permettendo così un’esperienza d’uso completa e ottimizzata. Ecco perché, dopo aver finito di scaricare Office 2021 e aver terminato la fase di installazione, attivare il prodotto è un passaggio assolutamente cruciale.

Si può risparmiare sull’attivazione di Office 2021?

Si sa, quando parliamo di prodotti Microsoft, come per l’appunto Office o altri popolari software come il sistema operativo Windows, ci aspettiamo di dover sborsare cifre considerevoli per acquistare una licenza originale.

Basta sfogliare lo store ufficiale di Microsoft per rendersi conto che il costo di attivazione di Office 2021 può superare tranquillamente diverse centinaia di euro: ma è possibile risparmiare e ottenere una versione genuina di questa suite di produttività, evitando l’uso di strumenti pericolosi come un attivatore di Office 2021 scaricato da siti di dubbia legittimità? La risposta è sì! Si può risparmiare, e anche tanto, su questa suite di produttività anche senza dover aspettare sconti particolari come il Black Friday per Office 2021!

Per fortuna, in nostro soccorso arrivano store indipendenti come Mr Key Shop, un e-commerce dalla storia pluridecennale che offre un vastissimo catalogo di prodotti software 100% originali e garantiti. L’offerta del sito include, naturalmente, i prodotti Microsoft, come Windows 11 e Microsoft Windows Server. Puntando il browser sul sito ufficiale di Mr Key Shop, sarà anche possibile acquistare Office 2021 a un prezzo vantaggioso, tramite metodi di pagamento sicuri come PayPal e Stripe, e con il supporto di un servizio di assistenza tecnica di altissimo profilo.

Sarà possibile risparmiare fino al 70% sui listini prezzi ufficiali e questo, unito a una valutazione globale di eccellenza su TrustPilot e un impegno da parte dell’azienda verso l’eco-sostenibilità, rende ogni acquisto effettuato su Mr Key Shop un’esperienza piacevole e green, dato che non viene mai spedita alcuna forma di merce o documentazione fisica. Ogni transazione avviene rigorosamente in tempo reale via posta elettronica.

Un’altra destinazione di eccellenza è Keycense, una piattaforma digitale dove è possibile acquistare software e videogiochi a prezzi incredibilmente convenienti. Ogni venditore attivo sulla piattaforma viene selezionato e autorizzato dall’azienda, mentre le transazioni sono garantite ed espletate tramite i metodi di pagamento più popolari e sicuri, che includono Apple, Amazon e Google Pay, nonché le criptovalute, per la massima comodità e convenienza.

Keycense offre una vasta gamma di prodotti, non solo sistemi operativi come Windows 11 Pro e chiavi per l’attivazione di Office 2021 e di altre versioni del pacchetto di produttività Microsoft Office, ma anche i migliori videogiochi per le piattaforme del momento, come PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Il catalogo è variegato e ricco di sorprese, con la possibilità di acquistare i migliori software del momento a prezzi super-competitivi.

Anche in questo caso, la convenienza va a braccetto con la sicurezza: dalle transazioni alla gestione degli ordini, tutto è stato pensato nei minimi dettagli per garantire un’esperienza d’acquisto piacevole e protetta.

Requisiti tecnici di Office 2021

Office 2021 richiede che il sistema di destinazione rispetti specifici requisiti tecnici per funzionare correttamente. Tali requisiti garantiscono che il software sia in grado di operare in modo efficiente e sicuro, offrendo tutte le sue funzionalità senza rallentamenti o problemi tecnici.

È importante verificare che il proprio sistema soddisfi i requisiti definiti da Microsoft prima dell’installazione di Office 2021 per garantire una performance ottimale e un’esperienza utente fluida.

Sistema operativo: Windows 10 o versioni successive; macOS.

Processore: 1.6 GHz o superiore, Dual-Core per Windows; processore Intel per macOS.

Memoria RAM: 4 GB (64 bit) o 2 GB (32 bit) per Windows; 4 GB per macOS.

Spazio su disco: 4 GB disponibili per Windows; 10 GB per macOS.

Risoluzione dello schermo: 1280 x 768 per Windows; 1280 x 800 per macOS.

Grafica: DirectX 10 per la grafica hardware accelerata per Windows.

Browser: Versione corrente di Microsoft Edge, Safari, Chrome o Firefox.

Versione .NET: Alcune funzionalità potrebbero richiedere .NET 3.5 o 4.6 e versioni successive per Windows.

Attivazione di Office 2021 con product key: ecco come procedere

L’attivazione di Office 2021 tramite un product key è un processo semplice e diretto, essenziale per sfruttare tutte le potenzialità del pacchetto Office. Dopo aver installato Office 2021 sul proprio dispositivo, al primo avvio di uno dei programmi, come Word o Excel, apparirà una finestra di attivazione. Qui, è necessario inserire la product key fornita al momento dell’acquisto. Questo codice è solitamente composto da una serie di caratteri alfanumerici e può essere trovato sulla confezione del prodotto o in un’email, nel caso di acquisto digitale. Una volta inserita la chiave, occorre seguire le istruzioni a schermo per completare l’attivazione. Il sistema verifica l’autenticità della chiave e, se valida, Office 2021 viene attivato. È importante assicurarsi di avere una connessione internet attiva durante questo processo, poiché è richiesta per la verifica del product key. Una volta attivato, Office 2021 sarà pronto all’uso con tutte le sue funzionalità e servizi, garantendo un’esperienza utente completa e sicura.

Attivare Office 2021 con KMS non è un’opzione

Attivare Office 2021 attraverso metodi non ufficiali, come il Key Management Service (KMS), rappresenta una scelta rischiosa e illegale. Questa pratica, comunemente associata alla pirateria software, espone l’utente a seri rischi sia in termini di sicurezza informatica che di conseguenze legali. Utilizzando metodi di attivazione non autorizzati, si apre la porta a malware e virus che possono compromettere la sicurezza dei dati personali e della rete. Inoltre, i software piratati spesso non hanno accesso agli aggiornamenti essenziali, lasciando il sistema vulnerabile a nuove minacce e bug.

Dal punto di vista legale, la pirateria software è un reato che può comportare sanzioni penali e civili. Le aziende, come Microsoft, prendono seriamente queste violazioni, e l’utilizzo di software non autenticato può portare a cause legali e multe significative.

Meglio Office 2021 o Microsoft 365?

Già da tempo, Microsoft è orientata a proporre ai propri utenti i tool e le funzionalità di Office sotto forma di software in abbonamento. Precedentemente nota come Office 365, oggi Microsoft 365 è una soluzione onnipresente sui canali di comunicazione dell’azienda. Dal sito ufficiale, alle schermate promozionali che qualunque utente di Windows 11 avrà visto almeno una volta dalla prima installazione dell’OS, la versione SaaS del popolare pacchetto di produttività Microsoft sembra proprio destinato a diventare sempre più popolare.

Quando si tratta di scegliere tra Office 2021 e Microsoft 365, entrambi offrono soluzioni eccellenti, ma vi sono differenze significative che possono influenzare la decisione. Office 2021 è una soluzione “one-time purchase“, cioè si acquista una volta e lo si possiede per sempre, senza necessità di abbonamenti annuali o mensili. Questa opzione può essere particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico a lungo termine, poiché comporta un unico costo iniziale anziché pagamenti ricorrenti.

Microsoft 365, d’altra parte, è un abbonamento che offre non solo le stesse applicazioni di Office 2021, ma anche aggiornamenti costanti, spazio di archiviazione aggiuntivo su OneDrive e accesso a funzionalità esclusive e miglioramenti continui. Tuttavia, questo modello richiede pagamenti regolari, che possono sommarsi nel corso del tempo.

Optando per Office 2021, si beneficia di un investimento una tantum, il che è ideale per chi preferisce evitare spese ricorrenti e desidera mantenere un controllo diretto sui costi nel lungo periodo. Inoltre, Office 2021 include tutte le funzionalità di base necessarie per la maggior parte degli utenti, rendendolo una scelta pratica ed economica per chi cerca una soluzione di produttività affidabile senza l’esigenza di aggiornamenti continui o funzionalità aggiuntive. Se il fattore economico gioca un ruolo chiave nella decisione e se non si ha la necessità di funzionalità avanzate o spazio di archiviazione in cloud aggiuntivo, Office 2021 rappresenta una scelta solida e conveniente.

Office 2021 per Mac: quali sono le differenze con la versione PC?

Office 2021 per Mac e la sua controparte per PC offrono entrambi un’ampia gamma di funzionalità e strumenti per migliorare la produttività, ma presentano alcune differenze dovute principalmente alle diverse piattaforme operative. La versione per Mac è progettata specificamente per integrarsi con l’ambiente macOS, ciò si riflette nell’interfaccia utente e nelle funzionalità che sono ottimizzate per sfruttare appieno le peculiarità del sistema operativo Apple, come il supporto per il Dark Mode e la Continuity Camera. Inoltre, ci possono essere lievi differenze nelle funzionalità disponibili: alcune opzioni avanzate presenti in Office per PC potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere realizzate in modo diverso su Mac, in funzione delle specificità del sistema operativo.

D’altra parte, la versione per PC di Office 2021 è progettata per integrarsi strettamente con l’ecosistema Windows, offrendo un’esperienza utente che si adatta alle convenzioni e alle funzionalità di questo sistema operativo. Questo include il supporto per alcune funzionalità specifiche di Windows, come alcune integrazioni con Windows 10 e Windows 11.

In termini di applicazioni core, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, entrambe le versioni offrono un’esperienza molto simile con la maggior parte delle funzionalità chiave presenti su entrambe le piattaforme. Tuttavia, gli utenti devono essere consapevoli di queste piccole differenze quando passano da un sistema all’altro, specialmente se utilizzano funzioni molto avanzate o specifiche del sistema operativo. In conclusione, mentre la funzionalità di base rimane simile, le differenze tra Office 2021 per Mac e per PC risiedono principalmente nell’integrazione con il rispettivo sistema operativo e nelle sfumature dell’interfaccia utente.

Office 2021: quale versione scegliere?

La scelta della versione giusta di Office 2021 dipende dalle esigenze specifiche e dall’ambiente in cui verrà utilizzato. Office 2021 è disponibile in diverse edizioni, ognuna progettata per soddisfare requisiti diversi. Per gli utenti individuali o i piccoli imprenditori, Office Home & Business 2021 è spesso la scelta ideale, poiché include applicazioni essenziali come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, sufficienti per la maggior parte delle necessità di elaborazione testi, analisi dati e gestione della comunicazione.

Per gli studenti e gli insegnanti, Office Home & Student 2021 rappresenta un’opzione economica che fornisce le applicazioni di base (Word, Excel e PowerPoint), senza i servizi di posta elettronica e calendario di Outlook. Questa versione è perfetta per chi ha bisogno dei fondamentali strumenti di Office senza funzionalità aggiuntive per la gestione aziendale.

Le grandi organizzazioni e le aziende potrebbero invece considerare Office 2021 Professional, che offre un set di strumenti più ampio, inclusi Publisher e Access, utili per la creazione di materiali di marketing e la gestione di database.

È importante valutare attentamente le proprie necessità prima di scegliere: se si necessita di strumenti avanzati come database e desktop publishing, una versione più completa come Office Professional potrebbe essere necessaria. Al contrario, per la maggior parte degli utenti che necessitano solo di elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni, le versioni Home & Business o Home & Student sono più che sufficienti.

