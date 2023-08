Come scegliere il robot aspirapolvere se si hanno animali in casa

Sono tantissime le persone che scelgono ogni giorno di adottare un animale domestico. Compagni dei quali è praticamente impossibile fare a meno

Scegliere di dividere la propria vita con uno o più animali domestici significa però essere disposti a fare anche qualche sacrificio. Viaggiare di meno per esempio, uscire spesso per le passeggiate (nel caso dei cani), destinare parte del proprio stipendio alle loro necessità e parte del proprio tempo a giocare con loro.

Non solo, chi sceglie di far vivere il cane o il gatto in casa deve tenere in considerazione che il tempo dedicato alle pulizie domestiche aumenta inevitabilmente. Acquistare un robot aspirapolvere può essere in questo caso di grande aiuto perché permette di mantenere sempre pulito il pavimento senza doversi occupare personalmente di rimuovere i peli.

Come scegliere il robot aspirapolvere migliore se hai cani e gatti in casa

C’è su migliorirobot.it la lista completa dei migliori robot aspirapolvere, tra cui anche quelli pensati proprio per chi ha da rimuovere con una certa frequenza peli di cani e gatti dal pavimento. Nella guida di oggi invece vogliamo parlare di quali sono gli elementi che rendono un aspirapolvere robot adatto alla rimozione dei peli.

Cassetto che si svuota automaticamente

I peli degli animali quando vengono aspirati dal robot finiscono nel cassetto della sporcizia interno all’elettrodomestico. Specialmente durante i cambi del pelo o se si hanno più animali in casa, ecco che il cassetto si riempe molto velocemente.

Proprio per evitare di doverlo svuotare manualmente ogni volta che è pieno, i migliori robot aspirapolvere per chi ha animali in casa sono quelli con lo svuotamento automatico del cassetto.

Quando il serbatoio è pieno l’aspirapolvere auto svuotante torna da solo alla base di ricarica e butta tutto in un serbatoio extra. Dopo può continuare la pulizia del pavimento indisturbato.

Attenzione alle spazzole

L’errore commesso comunemente dalle persone è quello di acquistare un robot aspirapolvere comune e usarlo poi per spazzolare via i peli degli animali.

Quando si acquista un aspirapolvere per questo scopo è bene essere consapevoli sin dall’inizio che ci vogliono delle spazzole adeguate. Sono loro infatti a entrare direttamente in contatto con il pavimento e lo sporco.

Bisogna scegliere delle spazzole capaci di lavorare anche quando ci sono peli in grandi quantità. E’ importante infatti questo aspetto soprattutto se si hanno tanti animali in casa, magari a pelo lungo.

I peli lunghi possono portare le spazzole a incepparsi provocando così un malfunzionamento. I robot aspirapolvere pensati appositamente per chi ha animali hanno un filtro apposito per rimuovere tutti i residui organici velocemente.

Le spazzole poi devono essere più robuste e resistenti, in questo modo lavorano in modo più efficiente.

Potenza di aspirazione

Gli animali passeggiano per diverse ore al giorno, cioè tutto il tempo in cui non stanno dormendo. A ogni loro movimento depositano pelo sul pavimento e questo può portare a volumi piuttosto elevati di sporco.

Una buona potenza di aspirazione del robot permette di effettuare una pulizia molto più profonda e completa. Quasi tutti i modelli oggi permettono di regolarla scegliendo tra tre o più grandi di intensità. I migliori arrivano a oltre 5000 PA, preformanti perciò soprattutto quando ci sono tanti peli sul pavimento.

Filtri speciali

I filtri installati nei robot aspirapolvere pensati per chi animali sono molto più potenti. Bisogna prestare attenzione che siano stati installati i filtri HEPA.

Sono i filtri HEPA ad assicurare che siano rimossi non solo i peli ma anche le particelle di sporco e la polvere. Riescono a bloccare al loro interno circa il 99,9% grazie alla sovrapposizione di sottili strati di microfibra.

Lavaggio del pavimento

Questa funzione in verità non è necessaria, però per molti può rappresentare un valore aggiunto. Praticamente l’aspirapolvere oltre a eliminare i peli dal pavimento, lo lava e igienizza.

Il robot perciò possiede un secondo serbatoio dove contiene l’acqua pulita e ha dei panni che vengono applicati nella parte inferiore.

Una buona alternativa è quella di comprare due robot distinti, uno per aspirare e uno per lavare il pavimento di casa. Tendono infatti a essere più potenti e preformanti rispetto invece agli ibridi.