Recensione Teclast T50 Pro: leggero e scattante

Recensione completa del nuovo tablet dell’azienda cinese, Teclast T50 Pro, un dispositivo dall’ottimo rapporto qualità prezzo indirizzato alla multimedialità

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa del Teclast T50 Pro, il nuovo mid-range dell’azienda cinese. Un prodotto, vi anticipiamo, davvero equilibrato ed in grado di sbaragliare la concorrenza per rapporto qualità prezzo. Scopriamo insieme le sue peculiarità.

Scheda tecnica | Recensione Teclast T50 Pro

Display : 11″ IPS, 2K fully laminated TDDI display

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Teclast T50 Pro

Il tablet arriva in una confezione essenziale ma comunque dotata di tutto il necessario. A partire dall’alimentatore, incluso e da 18W, il cavetto USB-C e tutta la tradizionale manualistica di turno. Dal punto di vista estetico, il dispositivo porta con sé un design minimale grazie alla finitura satinata sul retro e alla presenza della doppia camera posteriore leggermente sporgente.

Tuttavia, nonostante i materiali e l’aspetto premium, il tablet presenta molti scricchiolii durante l’uso, che danno spesso l’impressione di un assemblaggio non proprio ottimale. Altrettanto instabili i vari pulsanti disposti sui lati, i quali sono accompagnati dalla porta USB di tipo C e da ben 4 fori dedicati agli speaker. Il peso complessivo di 480 grammi non è però eccessivo e grazie alle cornici frontali ben ottimizzate il tutto risulta molto ergonomico e maneggevole da utilizzare o da portare in giro.

Hardware e display | Recensione Teclast T50 Pro

Il tablet è spinto da un SoC MediaTek Helio G99 4G e da ben 8 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente di altri 8 GB per un totale di 16 GB di RAM). Notevole la memoria interna, che ammonta a ben 256 GB di tipo UFS 2.2, discretamente veloce e sufficientemente capiente per qualsiasi tipo di task. La velocità sprigionata da quest’hardware si sente tutta, dalle operazioni quotidiane ai videogiochi più complessi, dove i cali di frame rate capitano solamente di rado.

Peccato invece per il display, non in linea con il resto dell’hardware. Troviamo infatti un pannello IPS da 11 pollici con risoluzione 2K ma con colori sottotono e slavati, nonché una nitidezza generale al di sotto delle aspettative. Dove la situazione si risolleva, e non poco, è nella sezione audio dove troviamo ben 4 speaker dal volume e dalla qualità decisamente elevati. Un piccolo appunto per le fotocamere, le posteriori da 20 MP accompagnate da un comodo quanto insolito flash LED e la frontale da 8 MP, entrambe non di altissimo livello ma pur sempre in grado di sostenere una videochiamata o uno scatto d’emergenza.

Software e autonomia | Recensione Teclast T50 Pro

Proprio in questo campo il tablet dà il meglio di sé, grazie ad un software snello e ben ottimizzato. Si riescono a coprire tranquillamente due o tre giorni di utilizzo intero nonostante una velocità di ricarica non così ottimale (soli 18W). Semplice ma efficace è invece il software, basato su Android 13 e dotato di tutti gli accorgimenti e funzionalità aggiunte da Google nel corso degli anni, come il Live Caption accessibile direttamente dallo slider del volume (attualmente disponibile solo in lingua inglese). Peccato invece per l’aspetto estetico di alcune icone (non personalizzabili) davvero poco al passo coi tempi e che stonano affianco al tanto sbandierato Material You.

Conclusioni

In definitiva, questo Teclast T50 Pro dimostra di avere tutte le carte in regola per essere definito un buon tablet da viaggio (o anche da casa, perché no!). Al prezzo di listino di 299,99€ è pienamente in grado di gestire un utilizzo social, web o multimediale (è inoltre attualmente in offerta con un coupon di 100€). Un tablet più che consigliato, considerando il pacchetto hardware proposto e il software aggiornato all’ultima versione del robottino verde. Potete acquistarlo qui. Tenetelo d’occhio! Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!

